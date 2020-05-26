رتفاع محصول الورد بثلاثة أضعاف بفضل استخدام منزل التبريد الابداعي

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قبل أيام وضع الرئيس الكوري على وسائل التواصل الاجتماعي صورة باقة ورد على مكتبه، ألوانها صفراء وحمراء ووردية وبيضاء وبنفسجية، وكانت جميلة جدا، واتضح أن هذه الباقة تمت زراعتها في منزل التبريد الإبداعي المتميز بالتغلب على درجة الحرارة العالية أن هذا المنزل قادر على زراعة المنتجات الزراعية بجودة عالية حتى في ذروة درجات الحرارة، من خلال تخفيض درجة الحرارة داخل المنزل، كما يتميز هذا المنزل بالتحكم في درجة الحرارة ودرجة الرطوبة بواسطة ستار ألومنيوم وجهاز ضباب دقيق بفضل هذه الأجهزة المتطورة، يتم تخفيض درجة الحرارة إلى ما بين 12 ـ 13 درجة مئوية.

حسب هيئة الأرصاد الجوية مؤخرا، ستشهد البلاد أقصى درجات حرارة في هذا الصيف، حيث سترتفع درجة الحرارة إلى قرابة 40 درجة مئوية، بفضل هذه التكنولوجيا، زاد حجم محصول الورد بـ3 أضعاف مقارنة بزراعتها في غرفة التدفئة العادية، كما يكون الورد رائعا في جودته، فسوف تصدّر وكالة تنمية الزراعة الكورية، هذا الجهاز إلى الإمارات العربية المتحدة في نهاية هذه السنة، بصورة تجريبية، واذا نجح في زراعة الورد هناك، فسوف يشهد السكان في البلدان العربية، إنتاج ورود جميلة ملونة.

الجدير بالذكر ان بوضع صورة الورد أوضح الرئيس الكوري معنى كل وردة منها، حيث تعني الوردة الصفراء الإنجاز التام، والوردة البيضاء تعني الرغبة في اعادة اللقاء في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم ككل، نتمنى أن تعطي الورود أملا في التغلب على الأزمة والعودة إلى حياتنا اليومية العادية.