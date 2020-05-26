بيانات تُظهر أن أصل طبق جاجانغ ميون ليس كوريا

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يُعتبر طبق النودل الأسود "جاجانغ مون 짜장면"، وطبق الدجاج المقلي المشهور والمعروف عالميا من الأطعمة الكورية في الأصل، ولكن ظهر مؤخرا أن أصلهما ليس كوريا، في الواقع جميع الكوريين و ألاجانب يحبون جدا هذين الطبقين، خاصة أن طبق "جاجانغ ميون" مفضل من جميع الفئات في المجتمع، لكن أصله ليس كوريا بل جاء من الصين الا أنه لا يوجد مثل هذا الطبق في الصين حاليا.

في البداية بدأت الجالية الصينية الموجودة في كوريا في طبخ النودل بمعجون الفاصوليا الصيني، ثم ابتكر أحد الصينيين في كوريا معجون الفاصوليا الأسود، وبدأ خلطه مع النودل، ومن ثم جاء طبق "جاجانغ ميون" المعروف حاليا ويباع هذا الطبق في المطاعم الصينية في كوريا وبعد طرح منتج منه يتميز بسهولة إعداده في المنزل، أصبح الكوريون يطبخونه في بيوتهم بدون الحاجة إلى زيارة مطعم صيني لتناوله، وخاصة بعد ظهور هذا الطبق في الفيلم الكوري "الطفيلي" الذي حقق مؤخرا إنجازا هائلا، يتمنى الأجانب طبخه وتذوقه في بيوتهم.

أما طبق لحم الدجاج المقلي، فقد بدأ ظهوره أولا خارج البلاد، لكن الطبق الكوري مختلف عن الطبق المقدم في الخارج يتميز الطبق بنعومة مذاق اللحم، وخلطه بصلصلة من الطراز الكوري، وهي صلصة الثوم أو معجون الفلفل الأحمر ويسمى هذا النوع بلحم الدجاج المقلي المختلط بالصلصة.

يذكر أن هذا النوع من الدجاج تم ابتكاره في أحد المحلات في مدينة "ديغو"، كان ذلك في أعوام الثمانينيات من القرن الماضي، وكان صاحب المحل يستغرب توقف الضيوف عن أكل الدجاج بعد أكل نصف الوجبة فقط بسبب رائحة الدجاج، فابتكر صلصة الفلفل الأحمر وخلط الدجاج والصلصة فأصبح مذاقه رائعا، والإضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى المأكولات أيضا مثل طبق "الكاري" وهو طبق هندي أصلا، وطبق الماكرون وهو فرنسي، لكن الشعب الكوري أضاف أو غيّر المواد الغذائية ليتحول إلى طراز كوري.