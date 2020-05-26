إنشاء اول لجنة تعاون حكومية لدعم الموجة الكورية هاليو

من المقرر أن يتم إنشاء أول جهة حكومية من أجل دعم موجة الثقافة الكورية "هاليو" التي تجذب أنظار شعوب العالم وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بأن لجنة التعاون الخاصة بهاليو التي تمثل الجهة الحكومية الشاملة، عقدت أول اجتماع عمل لها يوم الثاني عشر من هذا الشهر، حيث قررت إنشاء مكتب التعاون لدعم هاليو في الوزارة الكورية، تجدر الإشارة إلى أن لجنة تعاون هاليو عبارة عن جهة للتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بهاليو تم إنشاؤها تحت قيادة وزارة الثقافة ومشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

ويتولي وزير الثقافة رئاسة اللجنة التي تضم ممثلين من اثنتي عشرة وزارة بما فيها المالية والاستراتيجية والتجارة والصناعة والطاقة والخارجية، وعشر جهات حكومية بما فيها لجنة التبادلات الثقافية الدولية ومؤسسة السياحة الكورية، وقد عقد وزير الثقافة "بارك يانغ او" الاجتماع الأول للجنة من أجل مناقشة طرق إدارتها حيث وافق أعضاء اللجنة على إنشاء مكتب التعاون لدعم هاليو، حيث من المتوقع أن يقوم المكتب بدور عملي من أجل تنسيق الدعم الحكومي لجهود هاليو المبذولة من قبل القطاع الخاص وتقديم المساعدة على تنمية الصناعة ذات الصلة.