



صرحت مؤسسة "عالم الأدب الكوري" ولجنة تنمية الآداب الآسيوية مؤخرا بأنها تقوم بحملة "امتلاك كتابي" لعام ألفين وعشرين من أجل استقطاب جميع المواطنين الكوريين. يذكر أن حملة امتلاك كتابي عبارة عن دعم إنتاج الكتب الورقية والإلكترونية في آن واحد ويمكن لأي شخص يمتلك قصائد أو مقالات أوقصص للأطفال أو روايات أوسير ذاتية أوغيرها التقدم بطلب المشاركة في الحملة ويمكنهم التقدم بمحتويات أعمالهم الأدبية عبر موقع المؤسسة على الإنترنت أو عبر الإيميل حتى الثلاثين من شهر نوفمبر القادم.

ستخضع المحتويات لفحص بواسطة لجنة التحرير المكونة من أدباء منتمين إلى لجنة تنمية الآداب الأسيوية ومؤسسة عالم الأدب الكوري، وسيتم الإعلان عن نتائج الاختيار في غضون أسبوعين، في حالة الاختيار سيستغرق صدور المحتويات حوالي شهر واحد فقط. من المبادئ الآسياسية إصدار كمية قليلة من الكتب ولهذا يمكن للمؤلفين طلب الكمية التي يريدونها فقط، وتنوي المؤسسة تشجيع بيع ونشر النسخ بواسطة محلات بيع الكتب العاملة على الإنترنت أو المكتبات العامة.

الجدير بالذكر أن حملة امتلاك كتابي بدأت تنفيذها في عام 2006 تحت شعار "صدور كتب شخصية بالمجان" لكنها توفقت في عام 2014 بسبب صعوبات مالية، في هذا السياق قالت المؤسسة إنها قررت استعادة نظام دعم إصدار كمية قليلة من الكتب الذي توقف بسبب زيادة طلبات المواطنين محدودي الدخل الذين يرغبون في إصدار مؤلفاتهم الشخصية، أعرب "كيم يونغ إيل" رئيس المؤسسة عن اعتقاده بأنه إذا تم تفعيل هذا النظام، سيحدث انتعاش في عملية القراءة، متمنيا أن تستفيد الطبقة محدودة الدخل استفادة كبيرة منها.