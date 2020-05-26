حفل سوبر جونيور على الإنترنت يجذب أكثر من 120 ألف مشاهد





أقامت فرقة "سوبر جونيور" يوم الحادي والثلاثين من مايو الماضي حفلا عبر الإنترنت بعنوان "بيوند ذا سوبر شو".

وصرحت شركة "ليبل إس جيه" الترفيهية بأن 123 ألفا من معجبي الفرقة قد شاهدوا الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر قناة "نيفر في لايف" على الإنترنت.

وقام أعضاء الفرقة في هذا الحفل الذي استغرق ساعتين و10 دقائق بأداء أغاني الفرقة المشهورة، بما في ذلك "سوري سوري"، و"مستر سيمبل".

وقد تم في الحفل استخدام نظام الواقع المعزز اعتمادا على تقنية "بوليو ميترك" الخاصة بشركة "إس كيه تيليكوم"