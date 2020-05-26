أول فيديو موسيقي لبي تي إس يتجاوز عدد مرات مشاهدته مليارا





أعلنت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أن الفيديو الموسيقي لأغنية "دي إن إيه" لفرقة "بي تي إس" سجل مليار مرة من المشاهدات على يوتيوب في الساعة الثانية وعشرين دقيقة من صباح يوم الأول من يونيو.

ويذكر أن أغنية "دي إن إيه" هي الأغنية الرئيسية في ألبوم الفرقة المصغر بعنوان "أحب نفسك: هي" الذي تم الكشف عنه يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر عام 2017، حيث تم تسجيل مليار من عدد مرات المشاهدة بعد عامين وثمانية أشهر من طرحه على يوتيوب.

وكان عدد مرات مشاهدة هذا الفيديو الموسيقي قد تجاوز 100 مليون مرة بعد 24 يوما من الكشف عنه، و500 مليون مرة في شهر سبتمبر من عام 2018.

وتمتلك فرقة "بي تي إس" 23 فيديو موسيقيا تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 400 مليون مرة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد مرات مشاهدة فيديو موسيقي لفرقة "بي تي إس" مليارا.