최애라： 나한테 펌프질만 하지 말고.. 너는 뭐 꿈 없냐?

توقف عن الحديث معي في هذا... وأنت، أليس لديك حلم؟

고동만： 나? 나야 뭐, 부자.

أنا؟ أنا~ أن أكون غنيا.

최애라： 아~ 지질해. 근데 지질한 와중에 뭔가 훅 와 닿기는 한다.

اهه~ هذا مثير للشفقة. مثير للشفقة ولكنه دخل قلبي فجأة.

그럼 너 부자 되면 나중에 나 사모님 시켜줄래?

إذا أصبحت أنت غنيا هل ستجعلني زوجة الرجل الغني؟

고동만： 야, 내가 너가 이래서 부자를 못 해.

أنت، لأنك تتصرفين هكذا لا يمكنني أن أصبح غنيا.





شرح التعبير

التعبير مكون من الفعل"지질하다 " ويستخدم بمعنى ممل ومثير للشفقة أو غير كافي.

مثلا عند وصف الملابس يعني أنها تبدو قليلة وفقيرة، أو يصف شخصا لديه مال ولكن لا ينفقه.





شرح الأمثلة

옷이 지질해 보이지 않아?

ألا تبدو هذه الملابس قليلة؟

내 삶이 힘들고 지질해!

حياتي صعبة ومثيرة للشفقة.

왜 화났는지 모르겠지만 지질해 보여요.

لا أعلم سبب غَضَبَك ولكنك تبدو مثيرا للشفقة.



