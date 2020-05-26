ⓒ evezary

سنتعرف على شركة "إيفيزاري Evezary" التي تحتل المرتبة الأولى في سوق أغطية الأسرة في كوريا.





"جي تشول كيو 지철규" المسؤول عن استراتيجية الأعمال في الشركة:

تأسست شركة "إيفيزاري 이브자리" في عام 1976، أي أنها الآن في عامها الرابع والأربعين من عملها، وقد أصبحت أشبه بشركة مشاركة تعاونية تتكون من أكثر من 1000 من رجال الأعمال الذين يديرون متاجر فرعية، حيث قامت بتشغيل أكثر من 50% من متاجر البيع بالتجزئة لأكثر من عشر سنوات. واستمرت بعض المتاجر عبر ثلاثة أجيال كشركة عائلية. قامت إيفيزاري بتجديد موردي أغطية السرير الصغيرة في الأسواق التقليدية وحولتهم إلى متاجر ناجحة للبيع بالتجزئة. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في الارتقاء بمستوى المتاجر، وتلبية احتياجات العملاء، وتجديد فلسفة الإدارة لرؤساء المتاجر. ابتكرت الشركة فكرة إبداعية لتركيب سحّاب على وسادة مرتبة على الطراز الكوري لأول مرة في كوريا.





درس مؤسس هذه الشركة السيد "كوه تشون هونغ 고춘홍" الهندسة المعمارية في جامعة "هان يانغ"، وظل يفكر في كيفية الجمع بين الفن والتكنولوجيا لخلق الجمال. ولأنه كان يعشق إنتاج الألحفة وبياضات السرير المطرزة على وجه الخصوص، فقد أظهر اهتمامًا بهذا المجال. وفي عام 1976، أسس شركة تسمى "سيكا دير"، ثم أعاد تسميتها بـ"إيفيزاري" في عام 1986، ومن ثم حققت الشركة علامة بارزة في صناعة المنسوجات المنزلية في كوريا. وفي ذلك الوقت، كان معظم الكوريين يشترون أغطية الفراش من المتاجر الصغيرة في الأسواق التقليدية. لكن هذه الشركة أنشأت متاجر للبيع بالتجزئة تحت علامة تجارية واحدة لأول مرة في هذه الصناعة، وظلت تنشئ المزيد من المتاجر منذ ذلك الحين لخلق شبكة مبيعات واسعة في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي سهلت على المستهلكين عملية الشراء كثيرا. ومن عادة الكوريين في الغالب وضع مرتبة رقيقة على الأرض للنوم، وليس على سرير، حيث إنهم يستخدمون نظام التدفئة التقليدي الأرضي المعروف باسم "أوندول". وكانوا يضطرون إلى تمزيق أغطية المراتب المصنوعة بالطريقة الكورية عند تنظيفها، ثم خياطتها مرة أخرى لاحقًا. ولحل هذا الإزعاج، أنشأت الشركة غطاء مرتبة يعمل بسحّاب، وهي أول محاولة من نوعها في هذا المجال. وأثبت هذا المنتج الإبداعي نجاحه، مما مكن الشركة من الحصول على المرتبة الأولى في السوق. وبالتالي ظلت تبذل جهودًا دؤوبة للاحتفاظ بمركز الصدارة.





المسؤول "جي تشول كيو" :

تحتفظ إيفيزاري بالعديد من الألقاب الأولى. ففي عام 2003، أنشأت أول مركز لأبحاث بيئة النوم وأول مركز أبحاث للتصميم. بدأ مركز أبحاث بيئة النوم الذي يهدف لتطوير عناصر النوم، في إنتاج أغطية مرتبة وظيفية بعد بحوث مكثفة حول التصميمات المريحة، وكان ذلك أيضًا لأول مرة في هذا المجال. في غضون ذلك، كشف مركز أبحاث التصميم عن منتجات بالتعاون مع كبار المصممين في كوريا. سجلت الشركة حق علامتها التجارية وحصلت على براءات اختراع كل عام. بفضل هذه الجهود، حافظت الشركة على المركز الأول من حيث الاعتراف بالعلامة التجارية في هذا المجال لمدة سبع سنوات متتالية، متجاوزة بكثير منافساتها.





في الماضي، كانت أغطية السرير في الغالب تركز على التصميمات والألوان الجميلة. لكن إيفيزاري وسعت قيمتها لتشمل المجال الصحي. ولهذا قامت الشركة بإنشاء مركزي بحوث ، كما تضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير في مجال المنسوجات والمواد والتصميمات، لخلق بيئة نوم أكثر راحة. ولدى الشركة عدد من براءات الاختراع في مجال البوليمر وهندسة النسيج ومعالجة المواد الطبيعية. وبناءً على تلك الخبرات، نجحت الشركة في تطوير منتجات صديقة للبيئة، واحتلت المركز الأول في فئة منتجات الفراش الصديقة للبيئة لمدة 14 عاما متتالية.





المسؤول "جي تشول كيو" :

بحثت إيفيزاري عن مواد صديقة للبيئة مثل نسيج الكولاجين واستخدمت بالفعل مثل هذه المواد بما في ذلك القطن العضوي. حصلت الشركة على شهادة "غرين ستار Green-Star" في عام 2007 لتصبح أول علامة تجارية للمفروشات تحصل على هذا التقدير. كمؤسسة اجتماعية مكرسة للوفاء بمسؤوليتها عن حماية البيئة، امتثلت الشركة للمعايير البيئية الأخرى للمنتجات الصديقة للبيئة خلال عقود من الزمن. وعلى خلفية هذه الجهود وحلول الشركة المصممة للترويج لثقافة النوم الصحي، أثبتت إيفيزاري نفسها الآن كعلامة تجارية محبوبة للمفروشات في كوريا. في الربيع الماضي، أدخلت الشركة نبات القنب في أغطية السرير الصيفية لأول مرة في هذه الصناعة. يتم استقبال المواد الطبيعية بشكل جيد من قبل العملاء لتأثيراتها الممتازة المضادة للبكتيريا والمزيلة للروائح.





في هذا العام، استخدمت الشركة مادة القنب ضمن توسعها في تطبيق المواد الصديقة للبيئة. فالقنب غني بالألياف والبروتينات وأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، ولديه خصائص مضادة للسرطان. ولذلك فإن هذا النبات يجذب الكثير من الاهتمام من قبل الناس حول العالم. والنسيج الجديد الذي أنتجته الشركة ويحتوي على القنب يقوم بضبط الرطوبة والحرارة، كما يحارب البكتيريا ويزيل السموم أيضا. وفي عام 2014، أطلقت الشركة منتجا جديدا مخصصا للأفراد، للمرة الأولى في السوق.





ⓒ evezary

المسؤول "جي تشول كيو" :

استنادًا إلى خبراتها التي تراكمت لديها منذ ثلاثة عقود، أطلقت إيفيزاري منتجها "سليب آند سليب Sleep & Sleep" الذي يقوم بتحليل بيئة النوم لكل فرد وتوصي بالظروف المثالية للنوم حسب كل شخص. في الوقت الحاضر، هناك حوالي 200 مركز تابع لـ"سليب آند سليب"، حيث يقوم منسقو النوم المحترفون الحاصلون على شهادات حكومية بتحليل أنماط نوم العملاء واقتراح أفضل المنتجات الممكنة لهم. ووفقًا للمؤسسة الوطنية للتأمين الصحي، تلقى ما يصل إلى 630 ألف شخص في كوريا علاجا طبيا لاضطرابات النوم في عام 2019. ومع ارتفاع عدد الأشخاص المحرومين من النوم، تقوم مراكزنا بدور رائد في مساعدتهم في الحصول على النوم عالي الجودة الذي يحتاجون إليه. لقد طورنا 97 نوعًا مختلفًا من الوسائد، و 25 نوعًا من الأغطية، وغير ذلك من المنتجات التي تستهدف تقديم خدمات مصممة لكل عميل.





هكذا تقدم هذه الشركة بالفعل نموذجًا جديدًا للنوم المريح، وهو قائم على جهودها التي بذلتها طوال 44 عاما في إنشاء غرف نوم جميلة وتعزيز أنماط الحياة الصحية بطريقة مبتكرة. ومن المتوقع أن تواصل إيفيزاري العمل كرائدة في هذه الصناعة.





المسؤول "جي تشول كيو" :

سنستمر في ترقية مراكز "سليب آند سليب" بحيث يمكن للعملاء تجربة منتجات عالية الوظائف بمساعدة موظفين متخصصين في النوم. وسوف نستمر في العمل على تطوير منتجات تكنولوجية قائمة على إنترنت الأشياء واستكشاف الأسواق العالمية بقوة مع أفضل المنتجات والخدمات. وسنشجع أيضًا متاجرنا الفرعية للمشاركة في رؤيتنا المستقبلية والنمو معا بنجاح. بصفتنا شركة رائدة في تصنيع سلع الفراش الفاخرة، سنجدد علامتنا التجارية باستمرار حتى نتمكن من مساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم على الاستمتاع بثقافة النوم الصحي.





شركة إيفيزاري تقدم مفهومًا جديدًا للنوم السليم في سوق المنسوجات المنزلية في كوريا. وبدءًا من الصين، وسعت الشركة وجهات التصدير إلى إندونيسيا وفيتنام والولايات المتحدة وأوربا. ومن المؤكد أنها ستنمو لتصبح واحدة من أفضل شركات العناية بالنوم على مستوى العالم.