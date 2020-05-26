양태희： 탁수야. 탁수야 이거, 빨대. 여론 와 막 지금 장난 아니야. 여론이.

تاكسو تاسكو، خذ. الشفاط. كلام الناس خطير. ما يحدث خطير

그러면 오늘부터 리벤지 매칭용으로 훈련 스케쥴 좀 짜두라고 그럴까?

هل أحضّر لمباراة انتقام من اليوم ونحضر جدول التدريب؟

상대편 기술도 좀 분석하고 또...

علينا تحليل قدرات الخصم أيضا و ...

김탁수： 형, 형은 정신을 못 차리지? 그런 거 같아.

أخي، أخي أنت مازلت لست في وعيك؟ نعم على ما يبدو.

아 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.

اه، ساحن. أنت تعلم أنني أشرب المشروبات مثلجة.





شرح التعبير

التعبير مكون من فعل واحد وهو 뜨겁다 ويعني بمعنى ساخن.

ولا يصف هذا الفعل المأكولات والمشروبات وحسب ولكن يمكن استخدامه لوصف الطقس أو حتى لوصف الأجواء. ويصرف هذا الفعل بشكل شاذ هكذا.

뜨겁다

뜨겁 → 뜨겁+ 어→ 뜨거우 +어 →뜨거워

وتطبق نفس القاعدة على الفعل التالي.

춥다

춥→ 춥+어→ 추우+어→추워





شرح الأمثلة

수프 뜨거워! 조심해

الحساء ساخن. احترس.

몸이 뜨거워요. 해열제 드셔야 돼요

درجة حرارةِ جَسَدَك مرتفعة ويجب أن تتناول مخفضات الحرارة

아~ 오늘 햇빛이 뜨거워! 아이스크림 먹자!

اه، أشعة الشمس حارة جدا! فلنأكل المثلجات!



