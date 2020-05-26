فرقة بي تي إس تقيم حفلا غنائيا حيا على الإنترنت في يونيو





من المقرر أن تقيم فرقة "بي تي إس" حفلا غنائيا في الساعة السادة من مساء يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري لمدة ساعة ونصف على الإنترنت.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إنه سيتم بث هذا الحفل بعنوان "بانغ بانغ كون ذا لايف" على الهواء مباشرة عبر 6 شاشات على الإنترنت، حيث سيتمتع المشاهدون بالجو الحيوي للحفل.

ويمكن لمعجبي الفرقة اختيار الشاشة المفضلة بالنسبة لهم من بين الـ6 شاشات وتغييرها في أثناء مشاهدتهم للحفل.