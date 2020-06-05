عزت هاشم: أجمل أيام العمر





في مكالمة هاتفية بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة المصرية القاهرة، يتحدث المذيع السابق في القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، الأستاذ/ عزت هاشم، عن فترة عمله في كوريا، والتي امتدت خمس سنوات تقريبا من عام 2003 وحتى عام 2007، ويقول إن تلك الفترة كانت من أجمل أيام عمره.

كما يتحدث الأستاذ عزت عن ذكرياته خلال تلك الفترة، ومن بينها خروج الشعب الكوري في مظاهرات بالشموع احتجاجا على قرار الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون" بالاستقالة في ذلك الوقت.

ويقول الأستاذ عزت هاشم إنه لا يمكن أن ينسى معاملة الكوريين الراقية له، كما لا يمكن أن ينسى الجو الجميل والمناظر الطبيعية الجميلة في كوريا.

ووجه الأستاذ عزت هاشم رسالة عبر أثير راديو كي بي إس إلى كل المستمعين أعرب فيها عن تمنياته بشفاء الجميع من كل الأمراض خاصة وباء كورونا، وأيضا بالتمتع بحياة كريمة وسعيدة.

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