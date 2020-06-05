هيون ديه تساعد العراق على مكافحة جائجة كورونا

مصدر الصور : سفارة جمهورية العراق في سيول

قامت السفارة العراقية لدى سيول بالتعاون مع مؤسسة الصداقة العراقية الكورية وبدعم سخي من قبل شركة هيون ديه للهندسة والإنشاءات بجمع تبرعات لمساعدة العراق على مكافحة جائحة كورونا.

وفي يوم الـ25 من شهر مايو الماضي أقيم حفل إرسال هذه التبرعات الى العراق في مقر الشركة الكورية في منطقة جونغ نو وسط سيول بحضور السفير العراقي لدى سيول "حيدر البراك".

وألقى السفير كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكر وتقدير حكومة وشعب العراق للتبرعات السخية والمستمرة من قبل شركة هيون ديه. ومن الجانب الكوري حضر الاحتفالية عدد من مسؤولي الشركة الكورية وممثلي وزارة الخارجية الكورية.

الجدير بالذكر أن التبرعات المكونة من نظارات وقفازات طبية وملابس حماية شخصية وأدوات لقياس درجات الحرارة وكاميرات لمراقبة درجة حرارة المارة وملابس للأطفال سيتم نقلها عبر حاويات على ناقلة مقدمة من شركة هيون ديه.





مصدر الصور : سفارة جمهورية العراق في سيول