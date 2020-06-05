مشروع بسماية في العراق يمضي قدما نحو الأمام

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من المتوقع أن يمضي مشروع بسماية السكني في العراق والذي تنفذه شركة هانهوا الكورية، قدما نحو الأمام بفضل الإرادة القوية لرئيس الوزراء الجديد "مصطفى الكاظمي"

وطبقا لدوائر الإنشاءات المحلية، أمر رئيس الوزراء العراقي في اجتماع عقد يوم الـ19 من الشهر الماضي تحت رئاسته بإنشاء الطرق الرئيسية المرتبطة بالمشروع وتمويله.

وحضر الاجتماع "سالار محمد امين" نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، من أجل شرح الشؤون الراهنة المتعلقة بمشروع بسماية مما جعل المراقبين يتوقعون بزيادة سرعة تنفيذ المشروع.

وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق والعالم بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة وباء كورونا، توقفت آلاف المشروعات للبنية التحتية والاستثمارية هناك بما فيها مشروع بسماية.

الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن بناء مائة ألف وحدة سكنية وبنية تحتية في منطقة بسماية التي تبعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من العاصمة العراقية بغداد. وتبلغ قيمة المشروع حوالي 12 تريليونا و400 مليار وون.

وحتى الآن أنجزت الشركة الكورية حوالي ثلاثين ألف وحدة وسلمتها إلى الحكومة العراقية. وقال مسؤول في الشركة إن الشركة ظلت تحافظ على العلاقات الوطيدة مع الحكومة العراقية منذ عام 2012 مشيرا إلى أن العراق يشهد استقرارا سياسيا من خلال انتخاب رئيس وزراء جديد وتشكيل مجلس وزراء جديد.

وأكد على أن شركته ستبذل جهودا لتحسين ظروف عملها من خلال التشاور الوثيق مع الحكومة الجديدة هناك. يذكر أن مدينة بسماية الجديدة تعتبر أول مدينة جديدة مزودة بالبني التحتية المتقدمة في العراق ويسكن فيها الآن حوالي مائة ألف عراقي.