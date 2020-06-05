هيون ديه روتيم تورد 8 عربات قطار للخط الثالث إلى مصر

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صرحت شركة هيون ديه روتيم الكورية مؤخرا بأنها ورّدت 8 عربات قطار إلى مصر بنجاح من إجمالي 256 عربة قطار متعاقد عليها على الخط الثالث لمترو أنفاق في القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية فازت بصفقة توريد 256 عربة قطار من وزارة النقل المصرية في عام 2017. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 350 مليون دولار لتصبح أكبر صفقة فازت بها هيون ديه روتيم منذ أن بدأت أعمالها في إفريقيا.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل عربات القطار على الخط الثالث الذي يربط بين محطة "العتبة" ومحطة "مطار القاهرة الدولي". وتبلغ أقصى سرعة لها 80 كيلومترا في الساعة. وستخضع عربات القطار الـ8 أولا لتشغيل تجريبي قبل إدخالها للخدمة..

وتخطط الشركة الكورية بالتعاون مع شركة متعاونة في مصر لاستكمال توريد عربات القطار في عام 2023. وقال مسؤول في الشركة إن الشركة استفادت كثيرا من تجربة تنفيذ مشروع عربات القطار على الخط الأول في القاهرة.

وأضاف أنها طبقت تصميما خاصا لتعظيم سهولة التشغيل والصيانة على عربات القطار على الخط الثالث، كما استخدمت قطع غيار قابلة للتشغيل الفعال حتى في ظل درجات الحرارة العالية في مصر. وأشار أيضا إلى أن الشركة أدخلت الممرات بين العربات على الخط الثالث لأول مرة من أجل السماح للركاب بالتنقل الحر بينها.