إبرام 3 شركات كورية لبناء السفن صفقة كبيرة مع قطر

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أبرمت شركات بناء السفن الكورية صفقة مع قطر تبلغ قيمتها حوالي عشرين مليار دولار. وقالت شركة قطر للبترول في بيان أصدرته مؤخرا إنها وقعت اتفاقيات مع شركة "ديه وو لبناء السفن والهندسة البحرية" وشركة "هيون ديه للصناعات الثقيلة" وشركة "سام سونغ للصناعات الثقيلة".

وبموجب هذه الصفقة التي وصفتها شركة قطر للبترول بأنها أكبر عقد لبناء السفن للغاز الطبيعي المسال في تاريخها، فإن الشركات الكورية الثلاث ستحتفظ بجزء كبير من أعمال بناء سفن الغاز الطبيعي المسال التي تقوم بها من أجل شركة قطر للبترول حتى عام 2027.

وقد سبق لدولة قطر أن أعلنت عن خطة لزيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 770 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا حتى عام 2027، مما يعني وجود طلبيات كبيرة على بناء السفن.

وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الشركة في حاجة إلى بناء ما بين 60 و80 سفينة على الأقل.

وفي الأول من هذا الشهر أقيم حفل توقيع عبر الفيديو بحضور الوزير القطري "سعد الكعبي" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" ورؤساء الشركات الكورية الثلاث.

وبهذه المناسبة قال الوزير "الكعبي" إن هذه الصفقة تعكس إرادتنا القوية تجاه مشروع توسيع حقول النفط في الشمال حتى في أثناء هذا الوقت الخاص. وأضاف أن الصفقة ستؤمن قدراتنا على إرضاء الطلبيات على بناء سفن الغاز الطبيعي المسال نتيجة لزيادة قدرتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال وإبدال السفن المتقادمة عل المدى الطويل.

ومن جانبه قال الوزير "سونغ" إن هذه الصفقة جاءت بفضل الثقة المتبادلة طويلة الأمد بين كوريا وقطر والقدرة الممتازة للوزير القطري على إدارة المخاطر رغم الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي هذه الأيام.

كما أكد على أنه سيبذل كل ما بوسعه لتنويع التعاون في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية وبناء المصانع إلى جانب تعزيز المزيد من التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وبناء السفن.