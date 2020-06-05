الفنان بوي ضمن فرقة بي تي أس يلقى رواجا كبيرا في البلدان العربية

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يلقى الفنان "بوي" ضمن فرقة بي تي اس الغنائية الكورية رواجا منقطع النظير في الدول العربية.

ومؤخرا أعلن الكاتب الكويتي المشهور "مشعل حمد" على صفحته الرسمية عبر تويتر عن تنظيم مسابقة ممتعة في هذا الصدد. والمسابقة تطلب من المشاركين عرض أجمل صورة من صورهم من أجل تقديم جوائز إلى أكثر الصور الفائزة بـ"لايك".

وبلا شك تحتل المناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية الجميلة أكبر اهتمام من بين الصور المعروضة، لكن إحدى الشخصيات البارزة عرضت بعض صور الفنان بوي مما جذب أنظار الناس.

وهي عارضة الأزياء المشهورة من السعودية واسمها "روز". وقد لاقت صورة بوي المتميزة بنظراته العميقة مع خلفية السماء السوداء ردود فعل كبيرة وساخنة، مما يدل على الحب الكبير لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

يقال إن شعبيته في البلدان العربية لعبت دورا كبيرا في تسجيل رقم قياسي في آسيا من خلال احتلال المركز الأول في خريطة قمة أغاني آي تيونز بعد التغلب على أغنية كانغ نام ستايل للفنان ساي.

وذلك لأن أغنية "الليلة الحلوة" التي قام بوي بتأليفها وتلحينها احتلت المركز الأول في هذا النوع من الخرائط الموسيقية في جميع الدول العربية تقريبا بما فيها لبنان والإمارات وقطر والسعودية وعُمان ومصر والأردن والبحرين.

وحافظت أغنيته الفردية "الولد الداخلي" على المركز الأول في خريطة قمة الأغاني لآي تيونز في كل من السعودية وقطر لمدة 103 ساعة لتسجل رقما قياسيا في مجال احتلال المركز الأول لأطول فترة.

وقبل فترة قام محبو "بوي" من العرب بعرض فيديو على أربعين شاشة في أربعة متاجر تسوق كبيرة في مدينة دبي الإماراتية احتفالا بمرور عام واحد على صدور أغنيته الفردية الأخرى "المنظر".



