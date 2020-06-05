فرقة بي تي إس تدعم حركة حياة السود مهمة

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قالت فرقة "بي تي إس" إنها تدعم حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، عملت الفرقة هاشتاغ على عبارة "حياة السود مهمة"، مشيرة بذلك إلى أنها تقف ضد التمييز العنصري.

وقال أعضاء الفرقة إنهم يقفون ضد التمييز العنصري، وأننا جميعا لدينا الحق في أن نُحترم، وأننا سنقف مع بعضنا البعض.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن فرقة "بي تي إس" ستقدم تبرعات مالية للمنظمات المناهضة للتمييز العنصر