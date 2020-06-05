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توايس تعود بالكشف عن ألبومها التاسع

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-05

من أغانى القمة


عادت فرقة "توايس" بالكشف عن ألبومها التاسع بعنوان "أكثر فأكثر" يوم الأول من يونيو الجاري.

وقام المطرب "بارك جين يون" رئيس شركة "جي واي بي" الترفيهية بإعداد أغنية "أكثر فأكثر" الرئيسية للألبوم الجديد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها فرقة "توايس" ألبوما جديدا منذ أن أصدرت ألبومها السابق بعنوان "فيل سبيشيال" في شهر سبتمبر من العام الماضي

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