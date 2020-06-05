إستحداث اكثر من 5000 مهنة جديدة في كوريا الجنوبية

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خلال الـ8 سنوات الماضية، شهد المجتمع الكوري ظهور أنواع مختلفة من المهن الجديدة، وبلغ عددها 5236 نوعا مما يدل على تنوع كوريا في كافة المجالات.

يُشار الى أن هناك ازدياد في عدد الأسر التي تربي الحيوانات الأليفة في المنزل، وتعتبرها في بعض الأحيان كأحد أفراد الأسرة، حيث أن بعض الناس يحتفلون بعيد ميلادها خاصة حفلة الذكرى الأولى مثلما يحتفلون بالسنة الأولى لأبنائهم، بهذا الصدد ظهر مدير جنازة الحيوانات الأليفة كمهنة جديدة، ويوجد في كوريا حوالي 30 شخصا في هذا المجال، ولدينا حوالي 7 مؤسسات متخصصة.

الجدير بالذكر ان عدد المهن في كوريا حاليا حسب قاموس المهن الكورية الذي أصدرته الوكالة الكورية للمعلومات الخاصة بالمهن مؤخرا، تم تسجيل 16،891 مهنة أما في القاموس الصادر عام 2012، فكان عدد المهن، 11،655 مهنة معنى ذلك أن هناك حوالي 5236 مهنة جديدة قد ظهرت في البلاد، تجدر الاشارة الي أن أنوع المهن الجديدة تشتمل على مهن تعكس تغيرات المجتمع، بما في ذلك ظهور الثورة الصناعية الرابعة، وظاهرة الشيخوخة، وزيادة الأسر المكونة من فرد واحد، وتتمثل هذه المهن الجديدة في مطوّري سلسلة الكتلة "block chain"، والمهندسين في الذكاء الاصطناعي، والخبراء في استعادة الكنوز الثقافية الرقمية، ومدراء جنازة الحيوانات الأليفة، أيضا معامِل المواد التي تركها الراحلون، والمشرف على الحمل والتربية والإنجاب، ومستشاري ضحايا الجرائم، إضافة إلى مترجمي ألعاب الإنترنت.

يذكر أن من بين أنواع المهن التي كانت موجودة في الطبعة السابقة من القاموس، لم توضع 12 مهنة ضمن الطبعة الجديدة، بسبب عدم وجود مشتغلين فيها مثل المشتغلين في مجال إنتاج لوحة عرض البلازما التي كانت مستخدمة في لوحة عرض التلفزيون، لأن هذه المادة تم التوقف عن إنتاجها ابتداء من عام 2014، معنى ذلك على أساس تطورات التكنولوجيا والتقنية، اختفت بعض المهن التقليدية بينما ظهرت مهن جديدة تتميز بالتقنية العالية، فتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى التقنية الرقمية، تؤثر على ظهور مهن جديدة أو إختفاء مهن قديمة، تأثيرا ملحوظا، مثل هذا لا يحدث في كوريا فقط، بل يحدث في كل بلد من بلدان العالم.