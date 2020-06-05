ازدياد حجم مبيعات الدراجات الهوائية في كوريا

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في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا 19، تبرز وسائل المواصلات غير المتصلة بالآخرين وفي مقدمتها الدراجات، بدلا من الحافلات أو المترو أو التاكسي أو غيرها. يلاحظ زيادة عدد الدراجات في كوريا كما في بعض دول العالم أيضا، بالنسبة لكوريا، هناك نوعان من ركوب الدراجات، أولهما ركوبها كوسيلة نقل إلى أماكن العمل لتجنب الاصابة بفيروس كورونا بدون ادراك من قبل شخص مجهول في الطريق الي العمل باستخدام المواصلات العامة، أما النوع الثاني فركوب الدراجات كممارسة الهوية، فأصبحت ممارسة الرياضة في الأماكن الداخلية مثل مراكز ممارسة الرياضة، أو بصورة جماعية، أصبح غير ممكن أيضا لكن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لم تتأثر، ولذلك زاد عدد الذين يتجولون في الحدائق والغابات وشواطئ نهر "هان" ويركبون الدراجات لوحدهم أو مع آخرين، فقد شهدت مبيعات الدراجات زيادة ملحوظة، خاصة زاد عدد الذين اشتروا دراجات جديدة باستخدام أموال دعم الإغاثة الحكومية ضد فيروس كورونا هذه الظاهرة نشهدها في بعض البلدان الأخرى، حيث زادت مبيعات الدراجات في كل أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار الضعف كما زاد عدد مستخدمي الدراجات المشتركة الموجودة في بعض المدن الكورية والعالمية، حيث نستطيع استخدامها بسعر رخيص بدلا من شرائها، هناك بعض الفوائد بهذا الشأن، حيث ساهم ذلك في تخفيض الزحام في الشوارع الرئيسية، وتقليل تلوث البيئة أيضا لذلك فكل دولة من الدول تخطط لتوسيع الطرق المخصصة للدراجات أو تجهيز الشوارع البطيئة.

كما أن هناك فائدة لاستخدام الدراجات في تحسين صحة الناس، بالإضافة إلى ممارسة التباعد الاجتماعي، وفي كوريا خاصة في العاصمة سيول، أصبحت الشوارع الرئيسية في المدن المزدحمة تشهد حركة بطيئة مع زيادة عدد الدراجات وتحسن الهواء.