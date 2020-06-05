جدل بشأن شابة كورية تبرعت بكبدها رغم تحذير الاطباء

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أظهر الشعب الكوري تعاطفا عميقا بشأن قصة فتاة حاولت مساعدة أمها المريضة المصابة بمرض سرطان الكبد. حيث أن السيدة التى تبلغ من العمر 52 سنة، تبين أنها مصابة بحالة خطيرة من سرطان الكبد، حيث انتشر السرطان إلى الكُلى أيضا وليست لديها أية طريقة للإنقاذ إلا زرع كبد من شخص آخر حي وهي لديها ولد وبنت، واتضح أن الولد لديه نفس فصيلة الدم مع والدته، وأجرى فحصا طبيا لكن أظهرت نتيجة الفحص أن كبد الولد صغير الحجم وغير مناسب لعملية الزرع، في النهاية قررت البنت التي يبلغ عمرها 25 سنة، زرع جزء من كبدها لوالدتها، لكن نتيجة الفحص أظهرت أن كبد البنت فيه مشكلة أيضا، حيث يحتوي على دهون من أجل زراعته لوالدتها، من اللازم تخفيض وزن البنت إلى حد كبير، ولكن الطبيب لم ينصح بذلك لأن تخفيض الوزن خلال فترة وجيزة وبصورة مفرطة قد يؤذي صحة البنت، لكن البنت لم تتخل عن رغبتها في إنقاذ والدتها، وفورا بدأت في تخفيض وزنها بواسطة ممارسة الرياضة وتنسيق وجبات الطعام، لذلك أكلت كمية صغيرة من الفواكه والبطاطس فقط يوميا، وخفضت 15 كيلوجراما خلال شهرين، ثم أجرت فحصا ثانيا، وأشارت نتيجة الفحص إلى اختفاء الدهون من كبدها، أي أنه أصبح مناسبا لزرع جزء منه لوالدتها، وأخيرا، أجرت البنت وأمها عملية جراحية لزرع الكبد، كانت العملية صعبة جدا بسبب اختلاف فصيلة دم الاثنتين، لكن نتيجة العملية الجراحية كانت ناجحة، حيث تم زرع 70 بالمائة من كبد البنت لوالدتها، تحسنت حالتهما يوما بعد يوم، وبعد مرور أسبوع من إجراء العملية الجراحية، خرجت الأم وابنتها من المستشفى بصحة تامة.

الجدير بالذكر ان قرار البنت لزرع كبدها لوالدتها ليس قرارا سهلا، خاصة وأن عمرها صغير لذلك أشاد كل الطاقم الطبي ومستخدمي الإنترنت بشجاعة البنت وهي فعلا تستحق الإشادة والتقدير.