استبيان يُظهر زيادة عدد مرات تناول الكوريين للوجبات ليلا

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أظهر استطلاع حديث أن عدد مرات تناول الوجبات الخفيفة في الليل قد زاد بين الكوريين نتيجة لطول وقت بقائهم في البيوت، وقد كشفت عيادة علاج السمنة والبدانة " إم سي 365mc" عن نتيجة مقارنة للبيانات الخاصة بالوجبات اليومية، بين فترة تفشي الفيروس هذا العام، ونفس الفترة من العام الماضي، قامت العيادة بمقارنة وتحليل ما بين مائتين واثنين وعشرين ألفا وتسعمائة وست عشرة حالة من الوجبات اليومية من الأول من مارس إلى العشرين من أبريل هذا العام، ومائة وثمانية عشر ألفا وإحدى وستين حالة من البيانات خلال نفس الفترة من العام الماضي، وطبقا لنتيجة التحليل اتضح أنه ليست هناك تغييرات كبيرة في إجمالي مكونات وجبات الفطور والغداء والعشاء بين المجموعتين، لكن عدد مرات تناول الوجبات الخفيفة في الليل تضاعف بعد تفشي الفيروس.

فقد بلغ عدد مرات تناول وجبات فيما بين الساعة الحادية عشرة ليلا والساعة الرابعة صباحا 17 ألفا و888، بزيادة مرتين بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما كانت قائمة الوجبات الخفيفة الليلية تضم أطعمة دهنية أكثر من الأوقات العادية، بينما كانت القائمة قبل تفشي الفيروس تضم اللوز والبطاطس والتوفو وغيرها من الوجبات الخفيفة لكن القائمة بعد كورونا كانت تحتوي على طبق "طبوكي" المصنوع من كعك الأرز والفلفل الأحمر، والدجاج المقلي، ولحم الخنزير المشوي، والمعكرونة الفورية راميون، وغيرها من الأطعمة الثقيلة.

في هذا السياق قالت أخصائية التغذية "جون اون بوك 전은복" إن السبب في ذلك يرجع أساسا إلى وقوعهم في إغراء الوجبات الليلية تماشيا مع انخفاض الأنشطة الخارجية وعدم انتظام الأنماط الحياتية من خلال القيام بالعمل في البيت في فترة تنفيذ نظام التباعد الاجتماعي في البلاد وأضافت أن تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية التي يمكن طلبها من المنازل أو الأطعمة الجاهزة، قد يؤثر سلبا على الريجيم والحفاظ على الصحة وأكدت على ضرورة الحفاظ على نمط حياة منتظم يتمثل في الاستيقاظ قبل الساعة الثامنة صباحا والدخول في النوم قبل الساعة الثانية عشرة ليلا، مشيرة إلى أن النوم في الصباح الباكر أو الاستيقاظ المتأخر قد يؤدي إلى زيادة تناول الوجبات الليلية، وهو ما يسبب زيادة الوزن.

أوصت أيضا بأنه إذا رغبنا في تناول أطعمة في وقت متأخر من الليل، فمن الأفضل أن نتناول الحليب أو البيض أو ماء الفول أوغيرها من الأطعمة البروتينية، أو الطماطم، بدلا من الأطعمة الجاهزة.