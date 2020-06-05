افتتاح مبني باسم لاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان في سيول

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افتتحت شركة نايكي للأحذية الرياضية مؤخرا مبنى مخصصا للعلامات الخاصة للاعب كرة السلة الأمريكي المشهور "مايكل جوردان " في شارع "كاروسو가로수" في جنوب سيول وقالت الشركة إن المبنى الذي يحمل اسم "جوردان سيول" يستهدف إعادة خلق قيمة علامات جوردان باستخدام الجمال الحديث والابتكار ليصبح ساحة لمجتمع ثقافي يتجاوزالأجيال، يقع مبنى جوردان سيول في شارع كاروسو الذي يقود التصميم في سيول، وهو يتكون من خمسة طوابق تقدم مختلف الأشياء الجديرة بالمشاهدة والممتعة مثلا في الطابق الأول تحت الأرض يتم تقديم إنجازات اللاعب الأمريكي الأسطوري وقيمة ثقافة كرة السلة، يمكن للزوار معايشة مختلف أنواع الملابس والأحذية ذات علامات جوردات وشرحت الشركة أن الزوار يستطيعون معايشة مختلف أنواع ملابس الشوارع الخاصة للتصميمات المستدامة.

وفي الطابق الأول فوق الأرض توجد شاشة رقمية كبيرة وعدد من المختارات الخاصة لجوردان كما تم إنشاء ساحة فليكس (Flex) التي تقدم هوية علامات جوردان بشكل بصري ويتم فيها تقديم معلومات مفيدة للزوار، بما فيها المعلومات عن طرح المنتجات الجديدة المعنية.