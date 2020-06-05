شركة ديو تجري مسح لمعرفة معايير الخيانة في الحب

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اتضح أن الكثير من الرجال والنساء غير المتزوجين مستعدون للسماح للأحباء أو الحبيبات بتقديم تحيات بسيطة إلى الجنس الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتضح أيضا أن التصرفات التي تعتبر خيانة للحب هي اللقاء بين الطرفين بالفعل خارج مواقع التواصل الاجتماعي، جاء ذلك في مسح أجرته شركة ديو على أربعمائة وثمانية وستين رجلا وامرأة غير متزوجين من الرابع إلى الثامن عشر من هذا الشهر للتعرف على معايير خيانة الحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طبقا لنتيجة المسح اختار أربعة وثلاثون بالمائة من المشاركين أولئك الذين يتبادلون نصوصا قصيرة مرارا وتكرارا مع أحبائهم كأكثر شيء يزعجهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما اختار سبعة وعشرون بالمائة منهم الجنس الآخر الذي يعرفه أحباؤهم عبر المواقع فقط ولو لم يعرفوه في الواقع ولكن المركز الثالث اختلف بين الرجال والنساء، فقد اختار 17% من الرجال الجنس الآخر الذي يتجاوب كثيرا مع نصوص حبيباتهم، بينما اختار 15% من النساء الجنس الآخر الذي يتجاوب ويعلق أحباؤهن عليه كثيرا مما يعني أن الرجال يكونون حساسين أكثر من رد فعل الطرف الآخر للحوار، بينما تكن النساء حساسات أكثر من رد فعل أحبائهن.

حول نطاق الحوار الذي يستطيع الرجال والنساء غير المتزوجين السماح به عند إجراء حوار بين أحبائهم والجنس الآخر، أجاب 45% منهم بتبادل التحيات البسيطة فقط بينما بلغت نسبة أولئك الذين اتخذوا موقفا صارما بعدم السماح بأي شيء 16% كما قال 5% منهم إنهم لا يجدون أي مشكلة إذا لم يلتقوا بالفعل، بينما قال 2% منهم إنهم لا يجدون أي مشكلة حتى ولو التقوا وتبادلوا الحوار في الواقع، عندما سئلوا عن مواقفهم من حفاظ أحبائهم على علاقات مع الجنس الآخر الذي أصبحوا يعرفونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال 77% منهم إن تبادل الحوار عبر المواقع فقط ليس خيانة للحب، وقال 83% منهم إنه إذا التقوا في الواقع وليس عبر المواقع فقط، فإن هذا يعتبر خيانة للحب.