استبيان يكشف رغبة الكوريين في زيارة العروض الفنية مجدداَ

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قال سبعة من بين كل عشرة كوريين كانوا يتمتعون بمشاهدة العروض الفنية في الأوقات العادية إنهم سيزورون أماكن العروض في غضون ستة أشهر إذا استؤنفت بعد انقضاء جائحة كورونا يُفسر ذلك بإمكانية استعادة محبي العروض الفنية بعد ستة أشهر. وأجرى مركز بوسان الثقافي استبيانا للرأي على ثلاثمائة وتسعة وسبعين عضوا لديه في شهر مايو الماضي للتعرف على نيتهم حول زيارة المركز في حالة استئناف العروض.

وقال المركز إن نسبة الإجابة بوجود نية للزيارة في غضون ستة أشهر بلغت 36% لتصبح هذه أكثر الإجابات وأضاف أن 32% منهم أجابوا بوجود نية في غضون ثلاثة أشهر، بينما أجاب 9% منهم بوجود نية فورا، مما يعني أن 77% منهم إجماليا أعربوا عن نيتهم زيارة المركز في غضون ستة أشهر إذا استؤنفت العروض فيه خاصة بعد تغيير نظام الوقاية من الأوبئة في كوريا إلى نظام التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية أجاب أكثر من 60% منهم بأن استئناف العروض خارج الإنترنت أمر إيجابي جدا، أو على الأقل إيجابي.

كما تبين أنهم يشبعون ظمأهم الفني عبر الإنترنت عوضا عن عدم زيارة المعارض الفنية. وحول وجود تجربة العروض عبر الإنترنت أجاب53% منهم بنعم وحول درجة الرضا قال 58% منهم بأنهم راضون عنها، وقال 37% منهم إنهم رضاءهم متوسط، بينما قال 5% منهم فقط إنهم غير راضين. وحول نية مشاهدة العروض عبر الإنترنت، تعادل عدد الموافقين والمعترضين تقريبا، قال 35% منهم إنهم مستعدون لمشاهدة العروض الفنية عبر الإنترنت، بينما قال 39% منهم إنهم لن يشاهدوها.

حول أنشطة الفراغ بعد تفشي الجائحة أجاب 28% منهم بالمشاهدة عبر يوتيوب، بينما أجاب 22% منهم بمشاهدة التلفزيون، وأجاب 20% منهم بالقراءة وممارسة الهوايات في حين قال 16% منهم بالاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام.