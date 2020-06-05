توجه كبير نحو زراعة النباتات المصاحبة في كوريا

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ظهر مصطلح جديد يسمى "pet plant" وهي كلمة مركبة من كلمتين إنجليزيتين وهما الحيوانات الأليفة (pet) والنبات (plant)، وهي تعني نباتًا مصاحبًا يتم الاحتفاظ به بالقرب من الحياة اليومية مثل الحيوانات الأليفة. نظرًا لأن النباتات المصاحبة أسهل في إدارتها من الحيوانات الأليفة، وتكلفة تربيتها أرخص، فإنها تجذب انتباه الجميع بغض النظر عن الجنس والعمر مع انتشار فيروس كورونا، يزداد عدد الأشخاص الذين يرغبون في زراعة هذة النباتات حيث يبقى الناس في بيوتهم لفترة طويلة ولا يوجد شيء أفضل من النبات التي تجعلنا أن نشعر بحيوية الطبيعة في أثناء البقاء في المنزل، في هذه الأيام تشهد بعض الكتب التي تدور حول طريقة تبادل التعاطف مع النباتات، أو كيفية زراعة النباتات المصاحبة، رواجا كبيرة بين القراء ويرتبط زيادة الاهتمام بزراعة النباتات في المنزل ارتباطًا وثيقًا بنمط الحياة المتغير للأشخاص الحديثين، نظرًا لأن عدد الأسر المكونة من شخص واحد والتي لديها نسبة عالية من رحلات العمل أو السفر فمن الأفضل زراعة النباتات التي يمكن أن تتفاعل عاطفيًا مع الناس وهي أسهل في النمو من تربية الحيوانات الأليفة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، تجدر الاشارة الي أن زراعة الزهوريمكن أن تساعدنا في التغلب على الاكتئاب الناجم عن فيروس كورونا.

يُشار الى ان من انواع النباتات التي يسهل زراعتها حتى للمبتدئين نبات مونستيرا، في الوقت الحاضر تشتهر النباتات التي تكون رتيبة وتبدو أكبر وأكثر برودة بدرجة أكبر من النباتات الملونة التي ذات الزهور، وهي نبات مناسبة للمبتدئين وقبل زراعة النبات، من المهم النظر إلى نوع النبات الذي تحبه، وما إذا كانت البيئة ملائمة له بحيث يمكن أن ينمو بشكل جيد.