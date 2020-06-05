بدء استخدام الربوتات في السينما للحد من الاتصال بين الاشخاص

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مع زيادة دور السينما التي تنفذ نظام "عدم الاتصال"، من المتوقع أن يتقلص عدد موظفي الاستقبال في دور السينما، هذه المهنة كانت ولا تزال الوظيفة الأكثر تفضيلا بدوام جزئي لطلاب الجامعات في كوريا، في الآونة الأخيرة، أعلنت ثلاث شركات سينمائية رئيسية في كوريا، وهيcjcgv، و Lotte Cinema، و Megabox، أنها ستقوم بتوسيع نطاق خدمة عدم الاتصال في دور السينما على سبيل المثال، في قاعة "CGV" السينمائية الواقعة في منطقة يوئيدوبسيول، يمكن للعملاء استخدام دور السينما دون أن يواجهوا موظفي السينما على الإطلاق من شراء التذاكر إلى شراء الفشار والحصول على شهادة وقوف السيارات.

الجدير بالذكر أن الخدمة الأكثر تميزًا هي صندوق الاستلام في المتجر حيث يمكن للعملاء أن يطلبوا الفشار أو المشروبات من خلال تطبيق CGV، أو أن يلمسوا جهازًا مثبتًا في المتجر وعندما يظهر رقم الطلب على الشاشة، يمكن للعملاء النقر على النافذة أمام صندوق الاستلام في المتجر والحصول على الفشار أو المشروبات المطلوبة، أيضا، تم بناء نظام فحص ذكي عند مدخل قاعة السينما فعندما يضع العميل تذكرة فيلم على جهاز أمام المسرح، يمكن التحقق من المعلومات المتعلقة بالفيلم، مثل اسم الفيلم ووقت بدء الفيلم وغيرها في آن واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تُرشد روبوتات القيادة المستقلة لموقع المسارح والمراحيض، وفقًا لمسؤول فيCGV، يتم تطوير نظام جديد لتمكين مصادقة وقوف السيارات من خلال استخدام تطبيقات الهاتف المحمول والأكشاك دون مطالبة الجمهور بزيارة مكتب التذاكر أما Lotte Cinema فهي تقوم بتركيب وتشغيل أكشاك ذكية في 22 فرعًا على مستوى الدولة وأصبح بإمكاننا شراء التذاكر أو السلع في المتجر الواقع في دور السينما بأوامر صوتية فقط وجاء ذلك تلبية لزيادة عدد العملاء الذين لا يرغبون في لمس الأشياء خارج المنزل، يبدو أن دور السينما تعمل على توسيع خدمة العملاء بطريقة عدم الاتصال للتغلب على ظاهرة تجنب زيارة المسارح بسبب جائحة كورونا 19.

وفقًا لإحدى الدراسات، كان عدد جمهور المسرح الكوري خلال فترة العطلة الذهبية من 30 أبريل إلى 5 مايو 490 ألف شخص، وهو أقل من العُشر بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في المستقبل مع انتشار نظام عدم الاتصال في دور السينما في جميع أنحاء البلاد، من المتوقع أن تختفي تدريجيًا وظيفة "موظف استقبال دور السينما"، التي كانت أكثر الوظائف بدوام جزئي بين طلاب الجامعات، بالتزامن مع تقدم التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تشهد مختلف المهن والصنائع تغيرات كبيرة وبنسق سريع، في الواقع يزداد الطلب على روبوتات الخدمة بسرعة في مجالات مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والرعاية الطبية وتسليم الطعام والتعليم وغيرها فمن المتوقع أن تختفي العديد من المهن تدريجيا لأن الروبوتات ستحل محل الوظائف البسيطة مع تقدم ثورة الروبوت، يمكن للشركات تخفيض تكاليف العمالة، ولكن الوظائف ذات الأجور المنخفضة مثل الخدمات البسيطة ستختفي