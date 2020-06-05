انتشار حملة مقاطعة ضد موظفي المراكز اللوجستية

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حملة التباعد الاجتماعي التي تتضمن عدم الخروج من المنزل باستثناء المواقف العاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا 19، مستمرة منذ شهور وليس من المبالغة القول إن هذه الإجراءات القوية تم تنفيذها بسلاسة في جميع أنحاء البلاد في الأشهر القليلة الماضية بفضل خدمات التوصيل المتطورة مثلا في حالة ديغو، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا -19 بشكل كبير في فبراير، لم تكن الحياة اليومية للمواطنين ممكنة بدون خدمة التوصيل.

وفقًا لإحدى الدراسات، اتضح أنه قد زاد عدد المستهلكين الذين يشترون المنتجات عبر الإنترنت في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة أرباح الشركات اللوجستية الرئيسية، بما فيها شركة كوبانغ، بأكثر من 20% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كان نمو هذه الشركات اللوجستية ممكنا بفضل جهود العاملين في المراكز اللوجستية التي تربط بين المستهلكين والشركات وبعد حدوث جائحة كورونا، زاد عدد طلبات التسليم بشكل ملحوظ، ويقول معظم العمال الذين يعملون في المراكز اللوجستية إنهم لا يستطيعون تناول الطعام أوالنوم بشكل مريح، حيث إنهم يعملون حتى وقت متأخر من الليل لتسليم البضائع ومع ذلك، وقعت الكثير من الأحداث المؤسفة في الآونة الأخيرة. مثلا في مدينة يونغإين، في مقاطعة كيونغ كي، واجه عامل في مركز لوجستي أعمال العنف من قبل عميل لأنه لم يكن يرتدي كمامة عند تسليم البضائع. لكنه استمر في العمل في اليوم التالي بعد أن كُسر أنفه.

يذكر إن المركز اللوجستي في مدينة بوتشون الذي تديره شركة "كوبانغ" للتجارة الإلكترونية، برز في الآونة الأخيرة كبؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا في كوريا ونتيجة لذلك، كان هناك كُره لموظفي المركز اللوجستي التابع لشركة كوبانغ في كل مكان لكن منذ الأيام الأولى لأزمة جائحة كورونا، أفادت العديد من الدراسات بالفعل بأن خطر الإصابة بالعدوى عن طريق توصيل البضائع غير مرتفع عندما نتلقى البضائع، فإن ارتداء القناع وغسل أيدينا جيدًا سيمنع الإصابة بالفيروس ومع ذلك، حظرت بعض الشقق دخول وخروج الموظفين الذين يعملون في مراكز كوبانغ اللوجستية، وفي حين أعلنت شقق أخرى أنه لا يجب عليهم شراء أي شيء من شركة كوبانغ.