ⓒ LEEDS CAPSULE

سنتعرف على شركة "كام صونغ تاتش 감성터치" التي تصنع منتجات خاصة للعناية بالبشرة.





مديرتها التنفيذية "باك سو جونغ":

لقد درست التربية الخاصة والرعاية الاجتماعية في مرحلتيْ البكالوريوس والماجستير. بعد التخرج، عملت في مجال توزيع مستحضرات التجميل، واهتممتُ بعلاج الجلد. وبعد ذلك، ألقيت محاضرات حول العناية بالبشرة في الشركات المحلية كمعملة مستقلة. عملت أيضا كنموذج جمال على إنستغرام. بشكل عام، فإن اليدين والرقبة وزوايا العين تبرز التقدم في السن بشكل أسرع من أي أجزاء أخرى في الجسم. ظللت آمل في إنشاء علامة تجارية للعناية بالبشرة تركز بشكل خاص على هذه الأجزاء من الجسم، حيث يميل الناس إلى الاهتمام بها بشكل أقل.





استخدمت السيدة "باك" العديد من منتجات العناية بالبشرة في أثناء العمل كمدربة وكموديل، وقد أصبحت مهتمة بتجميل مناطق اليدين والرقبة وحواف العين، على وجه الخصوص. فهذه الأجزاء تتقدم في السن بسرعة لأنها تحتوي على جلد رقيق نوعا ما، كما أنها تفتقر إلى الغدد الدهنية. وقد اعتقدت "باك" أن إنتاج منتجات جديدة مصممة خصيصا لتلك المناطق سوف تنشط سوق العناية بالبشرة، التي ظلت تركز في الغالب على معالجة بشرة الوجه. وبالتالي بدأت "باك" في تطوير تلك المنتجات، وأسست شركتها في عام 2018. وفي العام التالي، أطلقت الشركة علامتها التجارية للعناية باليدين "ليدس كابسول"، وهو منتج مبتكر وجديد تماما.





مديرتها التنفيذية "باك سو جونغ":

في السابق، كانت العناية باليدين تتعلق بإزالة خلايا الجلد الميتة على اليدين والحصول على تدليك لليد باستخدام كريمات اليد في صالونات العناية بالأظافر. في بعض الأحيان، يتم تطبيق شمع البارافين على اليدين، كما يستخدم بعض الأشخاص المعدات الطبية لتخفيف آلام المفاصل في أيديهم. لكن ما أردت فعله هو تطوير منتج مخصص للعناية ببشرة اليدين. يعالج المنتج الجديد المسمى "ليدس كابسول Leeds Capsule" بشرة اليد بشكل أكثر منهجية باستخدام موحدات مشعة للضوء، "إل إي دي LED" تنبعث منها أطوال موجية للضوء بأربعة ألوان مختلفة، هي: البنفسجي والأحمر والأزرق والأخضر، من أجل توليد تأثيرات تجديد وتفتيح وترطيب للبشرة، بالإضافة إلى تحسين مرونة الجلد.





"ليدس كابسول" هو جهاز للعناية باليدين، ويعتبر الأول من نوعه والوحيد في كوريا. عند وضع يدك في الجهاز، يتم تشغيل 35 من الموحدات المشعة للضوء، وهو ما يعمل على علاج اليدين والعناية بهما، وأيضا التعقيم والتفتيح ومكافحة الشيخوخة. وتبلغ مدة الاستخدام اللازمة 12 دقيقة فقط.





ⓒ LEEDS CAPSULE

مديرتها التنفيذية "باك سو جونغ":

في البداية، كنت أعتقد ببساطة أنه يمكن معالجة اليدين مثلما تتم معالجة الوجه باستخدام قناع "إل إي دي"، ولكن في أثناء دراستي أكثر والتحدث مع المتخصصين، وجدت نفسي آمل في إنتاج جهاز "ليدس كابسول" كعلامة تجارية خاصة. قد يختلف جلد اليدين من شخص لآخر. بالنسبة لهذا الجهاز، اعتقدت أنه سيكون من الضروري جمع بيانات ضخمة حول أنواع البشرة المختلفة للمستهلكين، وتطوير منتجات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. ولذلك قررت التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع تكنولوجية. في هذه الأيام، يريد المستهلكون منتجات وخدمات مخصصة، وهذا الجهاز يمكن أن يلبي من خلال تقنيته الحاصلة على براءة اختراع، هذه المطالب من قبل المستهلكين.





اهتمت السيدة "باك" بتأثيرات أقنعة الوجه التي تعمل بموحدات "إل إي دي"، والتي تصلح الجلد التالف من خلال تعزيز التفاعلات البيوكيميائية داخل الجلد، كما أنها تساعد على تحسين مرونة الجلد وتمنع التجاعيد، لأنها فعالة في إنتاج الكولاجين والألياف المرنة. ولكن لا يمكن تطبيق أقنعة الوجه "إل إي دي" على اليدين، لأن بشرة الوجه وبشرة اليدين ذات أنسجة مختلفتة. ولحل المشكلة، تعاونت "باك" مع بعض المتخصصين في علاج اليدين والقدمين وكذلك خبراء أجهزة التجميل. وبعد عامين من البحث المكثف والاختبارات العديدة، تمكنت شركتها من تطوير قناع لليد يعمل بموحدات "إل إي دي" والحصول على براءة اختراع تكنولوجية. ومن ثم، اكتسبت منتجات الشركة وتقنياتها اعترافا في الأسواق الخارجية أيضا.





مديرتها التنفيذية "باك سو جونغ":

طلب مني مشترون أجانب توقيع عقود التصدير، حتى قبل أن أحاول استكشاف الأسواق في البلدان الأخرى. لقد سجلت المنتج الخاص بي للتو في وكالة ترويج الصادرات برعاية الحكومة الكورية. وقد شاهدت شركة أجنبية هذا المنتج وأجرت اتصالاً مباشرًا معي. يقال إن الكثير من الناس في الصين مهتمون بالعناية باليدين. وسوف يتم افتتاح متجر معفى من الرسوم الجمركية للمستهلكين المحليين في الصين، وقد قام مسؤول من المتجر بزيارة لشركتي لرؤية منتجنا بنفسه، حيث أراد بيعه في السوق الصينية، وبالتالي وقعنا عقدا لهذا الغرض.





تفتخر هذه الشركة بارتفاع "معدل إعادة شراء"، وهو ما يشير إلى أن العملاء الذين يشترون منتجاتها، يقومون بإعادة الشراء مجددا بسبب جودة المنتجات. وبناءً على تقنيتها القوية وقدراتها التنافسية، تحلم شركة "كام صونغ تاتش" بأن تصبح علامة تجارية رائدة للعناية بالبشرة على مستوى العالم.





مديرتها التنفيذية "باك سو جونغ":

مع تقدم الناس في العمر، فإنهم يجدون أن مناطق معينة في أجسامهم، خاصة العنق واليدين والمناطق المحيطة بأعينهم وشفاههم، تظهر علامات على التقدم في السن بشكل ملحوظ مقارنة بغيرها. ونحن نأمل في مساعدتهم في الحصول على العلاج المناسب لتلك المناطق والحفاظ على شبابهم من خلال "ليدس كابسول"، كما نأمل أن نخلق عالماً يتقدم فيه الناس في السن بشكل جميل ورشيق.





بدءا من منتج مبتكر للعناية باليدين، تسعى شركة "كام صونغ تاتش" إلى تقديم حلول فعالة للعناية بمناطق الجسم التي غالبا ما يتم تجاهلها، مثل الرقبة وزوايا العينين. ومن جانبنا، نأمل أن تؤدي ابتكارات هذه الشركة إلى جعل الناس في كل مكان يتقدمون في السن وهم أكثر رضاء عن أنفسهم.