فرقة بي تي إس تتبرع بمليون دولار لحركة حياة السود مهمة

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تبرعت فرقة "بي تي إس" بمليون دولار لحركة "حياة السود مهمة".

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أمس الأحد إن فرقة "بي تي إس" تبرعت بهذا المبلغ لدعم الاحتجاجات الأمريكية ضد وحشية الشرطة.

وكان موقع" فراياتي" الترفيهي الأمريكي قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه تم تسليم هذه التبرعات لحركة "حياة السود مهمة".

وفي تغريدة نشرتها يوم الخميس الماضي على حسابها الرسمي في تويتر، عملت الفرقة هاشتاغ على عبارة "حياة السود مهمة"، مشيرة بذلك إلى أنها تقف ضد التمييز العنصري.

وقال أعضاء الفرقة إنهم يقفون ضد التمييز العنصري، وأننا جميعا لدينا الحق في أن نُحترم، وأننا سندعم بعضنا البعض.