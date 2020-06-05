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معجبو فرقة بي تي إس يتبرعن بمليون دولار للحركة ضد التمييز العنصري

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-09

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

بعد أن قامت فرقة "بي تي إس" بالتبرع بمليون دولار لحركة "حياة السود مهمة" ضد التمييزالعنصري، تبرع معجبو الفرقة المطلق عليهم اسم "آرمي" بنفس المبلغ.

وقال نادي "آرمي" لمعجبي الفرقة إن قيمة التبرعات التي تم جمعها من أعضاء النادي في جميع أنحاء العالم لدعم مكافحة التمييز العنصري تجاوزت مليون دولار ، حيث بلغ عدد المشاركين في مشروع جمع التبروعات أكثر من 37 ألف شخص حتى أمس الاثنين.

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