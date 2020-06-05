الحبّار أكثر الاحياء البحرية المفضلة لدي الكوريون

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أجرى المعهد الكوري لتطوير المحيط والثروة السمكية مسحا مؤخرا على ثلاثة آلاف شخص كوري من الرجال والسيدات الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما، وذلك من أجل التعرف على أراء الكوريين حول الأحياء البحرية. وقد أتضح أن الحبار الذي أصبح قيما ونادرا بسبب انخفاض صيده منذ فترة، يحتل المركز الأول بعد التغلب على سمك الأسقمري البحري كأكثر الأحياء البحرية التي يحبها الكوريون بنسبة خمسة عشر بالمائة، واختار اثنا عشرة بالمائة من المستطلعين سمك الأسقمري البحري، فيما فضل أحد عشرة بالمائة الأعشاب البحرية الجافة.

يُشار الى أنه منذ أن بدأ المعهد في إجراء هذا النوع من المسوح منذ عام ألفين وسبعة عشر، ظل سمك الأسقمري البحري يحتل المركز الأول للعام الثالث على التوالي إلا أن الحبار حطم هذا التسجيل، كما اختار ثمانية بالمائة من المستطلعين سمك السيف، وسبعة بالمائة منهم الجمبري، وستة بالمائة منهم سمك فلاتفيش كأكثر الأحياء البحرية المحبوبة.

وحول الأماكن الرئيسية التي يأكلون الأحياء البحرية فيها، أجاب سبعة وخمسون بالمائة منهم بمنازلهم بينما أجاب عشرون بالمائة منهم بمطاعم الأسماك النية، كما أجاب ثلاثة عشر بالمائة منهم بالمطاعم اليابانية بينما أجاب أربعة بالمائة منهم بطلب التوصيل، وقد بلغت نسبة أولئك الذين يأكلون الأحياء البحرية في منازلهم ستين بالمائة في مقاطعتي جولا لتكونا الأعلى في هذا المجال، لكن بلغت نسبة أولئك الذين يأكلونها في مطاعم الأسماك النية ثلاثا وعشرين بالمائة في مدينة بوسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومدينة أولسان لتكون النسبة عالية نسبيا بالمناطق الأخرى.

حول أماكن شراء الأحياء البحرية الرئيسية قال ثلاثة وخمسون بالمائة منهم بالمتاجر الكبيرة بينما قال إثنان وعشرون بالمائة منهم بالأسواق التقليدية. فيما أجاب تسعة بالمائة منهم بالأسواق بالجملة بينما أجاب ثمانية بالمائة منهم بالمتاجر عبر الإنترنت، وبلغ معدل درجات الثقة بمنشآت الأحياء البحرية واحدة وستين نقطة ليزيد باثنتين ونصف درجة بالمقارنة مع العام الماضي كما بلغت نسبة أولئك الذين يعتقدون أن الأحياء البحرية المحلية أفضل جودة من المستوردة ستة وستين بالمائة بزيادة أربعة عشر نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الماضي. حول السياسات الضرورية لتعزيز سلامة الأحياء البحرية اختار اثنان وأربعون بالمائة منهم تعزيز إجراءات الفحص والحجر الصحي عليها كما اختار واحد وأربعون بالمائة منهم منع تلوث البحار، وأجاب خمسة وثلاثون بالمائة منهم بتأمين سلامة عملية التعبئة بينما أجاب ثلاثون بالمائة منهم بتعزيز كتاب المعلومات عن إنتاج الأحياء البحرية.