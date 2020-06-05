فرقة بي تي اس تسجل إعلانا لاستقطاب السياح

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قالت بلدية سيول أنه قد تم تسجيل فيديو دعائي للسياحة في سيول تم إنتاجه بمشاركة فرقة "بي تي أس" الغنائية الكورية كمثال ناجح في الإعلانات عبر موقع فيسبوك، في هذا السياق قالت مؤسسة سيول للساحة إن فيديو الدعاية للسياحة في سيول الذي شاركت فيه الفرقة المشهورة تحت شعار "ابتدع سيول وشارك سيول" تم تسجيله كمثال ناجح للاعلانات عبر فيسبوك في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي، منذ عام ألفين وسبعة عشر كانت مؤسسة سيول للسياحة تنفذ مختلف الأعمال التسويقية باستخدام الفرقة التي تعد نجما ساطعا دوليا وسفيرا شرفيا للدعاية للسياحة في سيول وظلت تقوم بتنفيذ حملات لاستقطاب السياح الأجانب إلى البلاد اعتمادا على الإستراتيجيات المناسبة للدول والفئات العمرية.

تجدر الاشارة الي أن في شهر سبتمبر من عام ألفين وتسعة عشر قامت المؤسسة بالتعاون مع فرقة بي تي أس بإنتاج الفيديو تحت شعار "ابتدع سيول وشارك سيول" بحيث كشفت عنه أمام مختلف دول العالم بواسطة الموقع الرسمي للسياحة والتابع لبلدية سيول عبر يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام بحيث بلغ عدد مشاهديه مائتين واثنين وأربعين مليون مشاهدة حتى شهر مايو من هذا العام. وكان قد فاز الفيديو بتقدير جيد من ناحيتي "درجة شهرة الإعلانات" و"درجة حب العلامات" من خلال تعظيم عدد المشاهدات اعتمادا على إنتاجه على نحو مناسب للأجهزة المتنقلة، خاصة تسويق "ابتداع سيول وشارك سيول" وهي عبارة عن حملة لتصميم رحلة إلى سيول بطريقة متميزة وابداعية وتحويل هذه التجربة مباشرة وتقاسمها.

في هذا الاطار قال هونغ جيه سون홍재선 مدير التسويق الدولي في مؤسسة سيول للسياحة إن تسجيل الفيديو كمثال ناجح عبر فيسبوك يمثل إنجازا كبيرا أحرزته المؤسسة منذ انطلاقها قبل عامين فقط، وأضاف أن المؤسسة ستبذل المزيد من الجهود للقيام بالأعمال التسويقية الفعالة عبر الإنترنت في المستقبل من أجل زيادة شهرة سيول في العالم واستقطاب الزوار الأجانب إلى البلاد.



