انخفاض عدد الموظفين الكوريين الذين لديهم خطط للإجازة الصيفية هذا العام

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اظهرت نتائج إستبيان حديث أن معظم الموظفين الكوريين لا يستطيعون وضع خطط للإجازة الصيفية المقبلة نتيجة لتفشي فيروس كورونا تسعة عشر، في هذا الشأن أجرت شركة جوب كوريا بالتعاون مع موقع "البامون" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل المؤقتة مسحا على ألفين وثلاثة وعشرين موظفا كوريا للتعرف على خططهم للإجازة الصيفية القادمة، في هذا المسح قال تسعة بالمائة منهم فقط بوجود خططهم للإجازة الصيفية القادمة مما يعني أنه حتى شخص واحد من بين كل عشرة موظفين كوريين لم يضع خطة إجازة صيفية حتى الآن، وقال تسعة وخمسون بالمائة منهم إنهم سيتخذون قرارات لاحقا بعد متابعة الأوضاع، كما قال ثلاثة وعشرون بالمائة منهم إنهم لن يأخذوا إجازة صيفية خلال فصل الصيف لهذا العام بينما قال ستة بالمائة منهم إنهم سيؤجلونها إلى الشتاء، وقال ثلاثة بالمائة منهم إنهم سيأخذون إجازة صيفية من أجل رعاية أولادهم.

وحول الأسباب في عدم اتخاذ القرارات بشأن الاجازات الصيفية أجاب ثلاثة وسبعون بالمائة منهم بأنهم تخلوا عن الإجازات أو لم يتخذوا قرارا بشأنها بعد لأنهم لا يعرفون متى ستنتهي تداعيات جائحة كورونا، كما أجاب خمسة وعشرون بالمائة منهم بسبب الصعوبات الاقتصاية بالإضافة إلى ذلك قال ثمانية عشر بالمائة منهم بقلة أيام الإجازات الصيفية والسنوية المتاحة بسبب كورونا تسعة عشر بينما قال عشرة بالمائة منهم بسبب ضيق الوقت.

أجاب سبعة بالمائة منهم بأنهم لا يتمتعون بإجازات صيفية أصلا، كما قال تسعة وثمانين بالمائة من ثلاثة وتسعين موظفا أجابوا بأنهم قرروا أخذ الإجازات الصيفية لهذا العام حيث إنهم سيسافرون إلى المناطق المحلية بينما قال أحد عشر بالمائة منهم فقط إنهم سيسافرون إلى الخارج.