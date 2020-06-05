بحث علمي يقول إن الكوريين أمة مختلطة بيولوجيا

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جاءت نتيجة بحث تقول إن الكوريين ظلوا يتطورون إلى أمة متعددة الأعراق عبر عشرة آلاف عام، وقد صرح فريق البحث "كلينومكس 클리노믹스" التي يرأسها البروفسور "بارك جونغ هوا 박종화" الأستاذ في قسم العلوم البيولوجية بمعهد أولسان للعلوم والتكنولوجيا بأنه توصل إلى هذه النتيجة من خلال تحليل مائة وثمانية وخمسين كوريا معاصرا ومائة وخمسة عشر جينا خاصا للكوريين القدماء، طبقا للفريق جرى آخر اختلاظ بالنسبة للكوريين من خلال اختلاط السكان في منطقة شمال آسيا والذين انتشروا في العصر الحجري، مع السكان في منطقة جنوب الصين الذين زاد عددهم زيادة كبيرة في العصرين البرونزي والحديدي قبل أربعة آلاف عام.

وجاءت هذه النتيجة من خلال تحليل مائتين وثلاثة وسبعين جينا من الكوريين المعاصرين والقدماء باستخدام تقنية المعلومات الحية وخلص إلى أن الكوريين بمثابة ذوي الأعراق المختلطة مع أولئك الذين جاؤوا إلى شبه الجزيرة الكورية من جنوب شرق آسيا خلال عشرات آلاف من الاعوام، هذه النتيجة أثبتت مرة أخرى خطأ الافتراضية العلمية القائلة إن الكوريين تكونوا من خلال الاختلاط بين القادمين من آسيا الوسطى والقادمين من جنوب الصين.

في هذا السياق قال البروفسور بارك إن الكوريين يمثلون أمة مختلطة بيولوجيا بدأت من إفريقيا وانتقلت إلى شرق آسيا ثم شبه الجزيرة الكورية خلال عشرات آلاف من الاعوام مما يعني خطاء الافتراضية السائدة القائلة بأن الكوريين أمة واحدة، تم نشر هذا البحث في مجلة "بيولوجية الجينوم والتطور" في دار الطباعة التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية على موقعها عبر الإنترنت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.