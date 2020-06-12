أهمية تحسين القدرة التقنية للتغلب على أزمة الصادرات

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طبقا لنتائج مسح أجراه مؤخرا اتحاد التجار الكوريين على رؤساء المراكز البحثية التابعة لـ11 شركة كورية للأسهم حول مستقبل الصادرات الكورية، من المتوقع أن تنتعش صادرات المنتجات الحيوية والصحية والبطاريات الثانوية وأشباه الموصلات بوتيرة سريعة.

وتوقع المشاركون في هذا المسح أن تنتعش صادرات منتجات الحديد والنفط والآلات في الربع الثاني من العام القادم.

وأشارت نتائج المسح إلى أن 24% من المشاركين قد توقعوا أن تكون المنتجات الحيوية والصحية أكثر المنتجات التصديرية الكورية انتعاشا، وتليها كل من البطاريات الثانوية القابلة للشحن عدة مرات بـ23.3%، وأشباه الموصلات بـ22%، ثم أجهزة الكمبيوتر بـ10.7%، معدات الاتصالات اللاسلكية بـ8%.

أما منتجات الحديد والنفط والآلات والمنتجات البيتروكيميائية والنسيجية فمن المتوقع أن تكون أقل المنتجات التصديرية انتعاشا.

وأكد 45.4% من المشاركين على ضرورة زيادة دعم الاستثمارات في البحث والتطوير لتعزيز القوة التنافسية للصناعات الكورية، وهو ما سيساعد على حل مشكلة التراجع في الصادرات الناجم عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجائحة كورونا.

كما أكدوا على أهمية تحسين مناخ الأعمال من خلال الدعم الحكومي للاستثمارات وتخفيف القيود، بالإضافة إلى الدعم الضريبي، مشيرين إلى زيادة حالة عدم اليقين في سوق الصادرات بسبب زيادة الحمائية التجارية الناتجة عن جائحة كورونا، وإعادة تنظيم شبكة الإمدادات العالمية.

وقالوا إن قطاع الصادرات الكوري يواجه عقبات بسبب كورونا وانخفاض الطلب العالمي والصراعات حول الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن هنا يبرز التساؤل حول مستقبل الصادرات الكورية في عهد ما بعد انتهاء أزمة كورونا، وهو ما أجاب عليه المشاركون بنسبة 90% بأن الصادرات الكورية بدأت بالفعل في التمتع بانتعاش من خلال المنتجات الحيوية والصحية.

وفي الواقع، شهد حجم صادرات المنتجات الحيوية والصحية الكورية خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري، ولا سيما الأدوية، زيادة بنسبة 136.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى زيادة منتجات الأدوية والمعدات الطبية، بما فيها الكواشف التشخيصية، بسبب انتشار وباء كورونا على مستوى العالم.

وتوقع المشاركون أن تنتعش صادرات البطاريات الثانوية وأشباه الموصلات في الربع الثالث من هذا العام على أبعد تقدير. بينما توقع 33.3% منهم أن تتعافى صادرات منتجات الحديد في الربع الثاني من العام القادم، فيما توقع 22.3% منهم أن يأتي هذا التعافي بعد عام 2022.

ومن جهة ثانية، قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية إن قيمة الصادرات الكورية بلغت 12 مليارا و300 مليون دولار خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري، بزيادة تبلغ 20.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ولكن في حقيقة الأمر، فإن متوسط قيمة الصادرات اليومية بلغ مليارا و500 مليون دولار، بانخفاض نسبته 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما حجم الواردات الكورية فزاد بنسبة 8.5% ليبلغ 13 مليارا و600 مليون دولار، مسجلا بذلك عجزا تجاريا يبلغ 1.3 مليار دولار.