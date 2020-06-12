إعادة للمقابلة مع الرحالة أحمد الشهاوي

نظرا لظروف إعادة انتشار فيروس كورونا حاليا في كوريا، نعيد هذا الأسبوع المقابلة التي أجراها القسم العربي من قبل مع الرحالة المصري أحمد الشهاوي بتاريخ 21 أغسطس عام 2015..









الرحالة المصري العالمي، والمهندس البارز والمخترع أحمد الشهاوي، ابن محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية، والمقيم في النمسا منذ أكثر من ربع قرن، يحكي للقسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو في حوار ممتع خلال زيارته لكوريا مؤخرا، عن أبرز المحطات في رحلاته التي شملت 83 دولة حول العالم حتى الآن.

ويقول الرحالة أحمد الشهاوي الذي يعتبر الأنسان الوحيد في العالم الذي قضى ما مجموعه 4 سنوات في 23 غابة استوائية حول العالم، إنه قرر التحرر من القيد الذي فرضته أنظمة الحياة التي وضعها آخرون، لأنه اكتشف أن حياته أغلى من أن يقصرها على دائرة الحياة المغلقة.

ويقول: إن الحركة نسبية، وأن كل شيء في العالم يتحرك، حتى الجمادات، ولكن في مدارات، والكائن الحي هو الذي يمكن أن يخرج من المدار.

كما يحكي الرحالة أحمد الشهاوي في لقائه مع القسم العربي عن تجربته مع القبائل البدائية، واكتشافه دواء للملاريا، وغير ذلك في المواقف الطريفة والخطيرة التي واجهها خلال رحلاته التي بدأت في عام 1994، ووثقها في كتاب "الرحالة والغابة"، وفي مقاطع فيديو موجودة على قناته على يوتيوب:

https://www.youtube.com/user/shahawy55/videos

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب "لقاء الجمعة".



