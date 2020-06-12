اختيار اللغة الكورية في فئة الإنجاز لجائزة الشيخ حمد للترجمة في قطر

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منذ زمن بعيد، كانت الترجمة نافذة للثقافات المختلفة على العالم، ونتلمس من خلالها المعرفة أينما وجدت، حيث تمت ترجمة عدد كبير من الكتب في شتى المجالات من وإلى اللغات المختلفة.

وفي عالم تتنازعه الانقسامات، كما نشهد حاليا، تعد الترجمة جسرا للتفاهم بين الشعوب، ووسيلة لتبادل الثقافات، وفرصة سانحة لمعرفة أين وصلنا في ثقافة الآخر.

وتقديرا لدور الترجمة في تحقيق السلام ونشر المعرفة، ودور المترجمين في تقريب الثقافات، تأسست جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في قطر عام 2015.

وفي عام 2017، اتسعت دائرة جائزة الشيخ حمد، حيث تمت إضافة فئة جديدة وهي جائزة الإنجاز في خمس لغات تختار في كل عام، وذلك تقديرا لإنجازات الترجمة من اللغة العربية وإليها في اللغات الخمس.

ومنذ موسمها الأول، أخذت الجائزة تشجع الترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من لغة معتمدة عالميا كل عام، إلى جانب اللغة الإنجليزية، حيث اختيرت اللغة التركية في العام الأول، ثم الإسبانية في العام الثاني، والفرنسية في العالم الثالث، والألمانية للموسم الرابع، وأختيرت اللغة الروسية للموسم الخامس.

واستمرارا لتعزيز التواصل بين الثقافة العربية وثقافات العالم المختلفة، وجهت الجائزة اهتمامها هذا الموسم إلى اختيار اللغة الفارسية كلغة رئيسية ثانية، وخمس لغات جديدة في فئة الإنجاز، وهي البشتو والبنغالية والسويدية والهاوسا، بالإضافة إلى اللغة الكورية.

وتسعى الجائزة إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز في هذا المجال، وتشجيع الإبداع، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح.

كما تطمح إلى توصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات التبادل الثقافي الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.

وتهدف الجائزة أيضا إلى الإسهام في رفع مستوى الترجمة والتعريب على أسس الجودة والدقة والقيمة المعرفية والفكرية، وإغناء المكتبة العربية بأعمال مهمة من ثقافات العالم وآدابه وفنونه وعلومه، وإثراء التراث العالمي بإبداعات الثقافة العربية والإسلامية.

ويبلغ مجموع قيمة الجائزة مليوني دولار، وتتوزع على ثلاث فئات: الفئة الأولى جوائز الترجمة في الكتب المفردة، وتبلغ قيمة كل واحدة من هذه الجوائز مائتي ألف دولار.

والفئة الثانية هي جوائز الإنجاز في اللغات الخمس مختارة ومن بينها اللغة الكورية، وتبلع القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة مليون دولار موزعة على إنجازات كل لغة.

أما الفئة الثالثة فهي جائزة الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين، وتبلغ قيمة هذه الجائزة مائتي ألف دولار.