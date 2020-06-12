جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية تتسلم دعما فنيا من كوريا

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تسلمت جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية الأسبوع الماضي عددا من المعدات وقطع مخصصة لتجهيز المعامل.

جاء ذلك في إطار الدعم الفني المقدم من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم لجامعة بني سويف بناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وكوريا الجنوبية.

وحضر حفل التسليم الدكتور "سيد عبد القادر" رئيس جامعة بنى سويف، و"أوه يون كيوم" رئيس المكتب الفرعي لوكالة الدولية للتعاون الدولي "كويكا" في مصر.

يذكر أن الجامعة المصرية كانت قد تسلمت منذ عدة أشهر عددا من الآلات والمعدات التكنولوجية الحديثة القادمة من كوريا الجنوبية، وذلك ضمن إطار التعاون لدعم الجامعة لتصبح واحدة من أكبر الجامعات التكنولوجية في الشرق الأوسط.