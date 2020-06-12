الرئيس مون يبعث برسالة خطية لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي

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ومن المتوقع أن يمضى هذا المشروع قدما نحو الأمام بفضل الإرادة القوية لرئيس الوزراء العراقي الجديد "مصطفي الكاظمي"، حيث أمر بإنشاء الطرق الرئيسية المرتبطة بالمشروع وتمويله.

وجاء ذلك رغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق والعالم بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وجائحة كوريا. وفي الواقع، توقفت آلاف المشروعات للبنية التحتية والاستثمارية في العراق، ومنها مشروع بسماية السكني.

وفي هذا الصدد، تسلم السيد "مصطفي الكاظمي" رسالة خطية من الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الاثنين الماضي، أكد فيها الرئيس "مون" على أهمية تنمية العلاقات وتعزيزها بين سيول وبغداد.

وقد تم تسلم هذه الرسالة خلال استقباله السفير الكوري لدى العراق "تشانغ كيونغ أوك"، حيث نقل السفير "تشانغ" لرئيس الوزراء العراقي تحيات الرئيس الكوري.

وأشاد الرئيس "مون" في رسالته الخطية باستكمال الكابينة الوزارية في العراق لكي تضطلع بمهام السيطرة على الأزمة الوبائية الراهنة، ومعالجة التحديات المختلفة.

وحملت الرسالة التأكيد على أهمية تنمية العلاقات وتعزيزها بين البلدين، خاصة في مجالات استثمار الشركات الكورية في العراق، وحل الإشكالات المتعلقة بمشروع مجمع بسماية السكني، فضلا عن المشروعات الأخرى المخطط تنفيذها من قبل الشركات الكورية.

وتضمنت الرسالة أيضا الإشارة إلى تشابه التجربتين الكورية والعراقية، إذ شهدت كوريا عبر تاريخها الحديث إطلاق حملة شاملة لإعادة الإعمار، وتطلع الرئيس الكوري إلى أن تكرر العراق تجربة الإعمار والانطلاق نحو آفاق اقتصادية خلاقة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع كوريا خاصة في مجال التعاون مع الشركات الكورية التي نفذت عددا من المشروعات الإنشائية بشكل جاد ومثمر في العراق.