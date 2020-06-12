الجالية الكورية في تونس تقدم هبة للحكومة التونسية

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تعززت العلاقات بين تونس وكوريا خلال الأسابيع الأخيرة في مجالات مختلفة.

وفي هذا الإطار، قامت السفارة الكورية لدى تونس وعدد من المؤسسات والشركات الكورية العاملة في تونس، ومجموعة من أعضاء الجالية الكورية هناك، بعدد من الأنشطة الخيرية والإنسانية والمجتمعية كان لها صدى كبير لدى التونسيين.

ورغم العدد المحدود لأعضاء الجالية الكورية في تونس، إلا أن نشاطها وعملها لفائدة تونس يعتبر كبيرا، عبر الأعمال الخيرية والتطوعية التي كان آخرها مبادرة الـ150 كوريًا المقيمين في تونس لفائدة الطلبة التونسيين الذين يواجهون حاليا مشاكل وصعوبات بسبب حائجة كورونا.

وفي إطار هذه المبادرة، قدم كل عضو في الجالية الكورية لوحة رقمية تعليمية للحكومة التونسية بالتنسيق مع جمعية قدماء الطلبة التونسيين والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا.

وقدمت هذه المبادرة في احتفال أقيم في مقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس يوم الثاني من شهر يونيو الجاري بحضور المدير العام للشؤون القنصلية بالوزارة "محمد علي النفظي" والسفير الكوري لدى تونس" تشو كو ريه".

وتولى خلال الاحتفال رئيس الجالية الكورية بتونس تقديم هدية رمزية تتمثل في 150 لوحة رقمية لفائدة عدد من الطلبة والتلاميذ، تسلمتها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.

وأكد رئيس الجالية الكورية في هذه المناسبة على أن هذه المبادرة تنبع من حرص الجالية البالغ عددها 150 شخصا على الإعراب عن تقديرها لما تلقاه من رعاية وحسن معاملة في تونس، كما أنها تدل على عمق علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين التونسي والكوري.

ومن جانبه، شدد السفير الكوري "تشو" على أهمية التعاون بين سيول وتونس في شتى المجالات، خاصة مجالات التعليم العالي والمعرفة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

لؤلؤة: كما أعلن عن اعتزام الحكومة الكورية تقديم مساعدة لتونس تتمثل في معدات طبية وتجهيزات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن هذه المبادرة تنضاف إلى سلسلة مبادرات أخرى قامت بها السفارة الكورية في تونس، وبعض المبادرات الفردية الأخرى، منها مساهمة السفارة الكورية في الجهود الناجحة للحكومة التونسية في إطار مواجهة جائحة كورونا.