بلدية سيول تصدر دليلا للأجانب عن كيفية فصل النفايات

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تنفذ كوريا نظام فصل النفايات على أساس أنواعها، مثل نفايات المأكولات والأوراق والمنتجات البلاستيكية والزجاج، وغيرها، حيث يتم فصل النفايات القابلة لإعادة الاستخدام، والنفايات غير القابلة لإعادة الاستخدام، والنفايات القابلة للحرق وغير القابلة لذلك، وأصبحت المقاييس التي تفصّل أنواع النفايات أكثر تعقيدا مع مرور الوقت مما يجعل المواطن يقع في حيرة عند التخلص من النفايات، فإن المقياس الذي يفصّل نفايات المأكولات غير واضح في أحيان كثيرة على الرغم من أن هذا النظام بدأ تنفيذه منذ فترة طويلة، لكن ما زال غير واضح من أنواع نفايات المأكولات المقبولة وغير المقبولة حيث يجب جمع نفايات المأكولات غير المقبولة في كيس النفايات العادي، بالنسبة للأجانب فإن فهم ذلك أكثر صعوبة ولحل هذه المشكلة أصدرت إدارة بلدية سيول دليلا خاصا بمقاييس فصل نفايات المأكولات، من أجل الأجانب المقيمين في سيول وتمت كتابة هذا الدليل بعشر لغات أجنبية هي الصينية والفيتنامية والإنجليزية واليابانية والروسية والمنغولية والفرنسية والماليزية والهندية والتايلاندية، جاء ذلك نتيجة لوقوع خلافات خفيفة ومتكررة فيما بين الأجانب المقيمين في العاصمة سيول والجهات التي تجمع نفايات المأكولات.

وقد عرقل اختلاف اللغات التواصل من أجل مساعدة هؤلاء الأجانب، لذلك جاء هذا الدليل المترجم بعشر لغات من أجل تسهيل عملية فصل النفايات. في الغالب يعتبر الأجانب كل النفايات التابعة للمأكولات كنفايات للمأكولات لكن بعضها لا يعتبر كذلك، حيث عليهم التخلص منها في كيس النفايات العادي، مثلا عظام اللحوم هل هي ضمن نفايات المأكولات؟ أن أغلب عظام اللحوم نستطيع التخلص منها في الكيس المخصص لنفايات المأكولات إلا عظام الدجاج، لذلك ليست كل عظام الحيوانات ضمن نفايات المأكولات.

قشر البصل هو من نفايات المأكولات يجب التخلص منها في الكيس العادي، وجذور الخضروات هي ليست ضمن نفايات المأكولات، وأيضا عظام الأسماك وقشر البيض وقشر المكسرات، كلها لايجب التخلص منها في كيس النفايات العادي، قشر الفواكه مثل التفاح والبطيخ والعنب هي نفايات مأكولات لكن البذور هي ليست ضمنها، فمن اللازم فصل القشروالبذور، وهناك أنواع كثيرة يجب ألا نتخلص منها في كيس نفايات المأكولات. إن فصل أنواع النفايات يساهم في تخفيض تلوث البيئة، ولذلك من الأفضل المشاركة فيه.