تفضيل سكان العاصمة سيول للشقق بدلا من المنازل

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في الماضي لم تكن هناك مباني شقق كثيرة، وكانت المنازل هي الأكثر انتشار في سيول وفي كل أرجاء البلاد المنزل يكون غالبا من طبق واحد أو عدة طوابق، وتسكن فيه أسرة واحدة أو عدة أسر، لكن منذ تطوير مناطق العاصمة سيول بدءا من أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، حلت مباني الشقق محل المنازل العادية ، حتى وصلنا إلى اليوم الذي نشهد فيه أغلب المساكن في العاصمة سيول هي مباني الشقق، ولا توجد منازل عادية إلا نادرا، إما في المنطقة الغنية التي توجد فيها منازل كبيرة وفاخرة، أوفي مناطق الطبقة منخفضة الدخل.

واصبح يفضل سكان العاصمة سيول الشقق أكثر من المنازل قد تكون الشقق ضيقة ومزعجة، لكنها مريحة خاصة في فصل الشتاء، بسبب تفضيل سكان العاصمة سيول للشقق يتم حجز الشقق الجديدة في مرحلة إعلان أي شركة عن خطة بناء مجمع للشقق، بسبب نسبة التنافس العالية التي تتجاوز أحيانا شقة واحدة مقابل بضع مئات من الطلبات، حتي اصبح عدد الشقق الحالي لا يلبي احتياجات الناس.

الجدير بالذكر ان العاصمة سيول شهدت تغيرات ملحوظة في شكل السكن خلال الـ30 سنة الماضية، حيث كانت نسبة الشقق في عام 1975 تبلغ 7,9 بالمائة فقط، ثم ارتفعت إلى 26,1 بالمائة في عام 1985 أن هذه النسبة ارتفعت كثيرا مؤخرا حيث تجاوزت 40 بالمائة في عام 2005، و45 بالمائة في عام 2015، وتواصل الارتفاع تدريجيا، يمكن القول إن حوالي نصف عدد الأسر المقيمة في العاصمة سيول تسكن في مباني الشقق. أما عدد المنازل العادية بدا في الانخفاض تدريجيا وأصبح السكان الآن يفضلون المنزل البعيد عن مجمع مباني الشقق والشوارع الرئيسية.