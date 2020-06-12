توقعات باستمرار العروض الغنائية علي الإنترنت حتي بعد انتهاء كورونا

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منذ بداية هذا العام، وبعد بداية انتشار فيروس كورونا بالتحديد بداءت تظهر تغيرات كبيرة وكثيرة وغير مسبوقة. وعلى الرغم من انحسار الأزمة الحالية الناجمة عن انتشار الفيروس، الا أنه لم تتوقف ظهور أشياء جديدة، وقد وقعت محاولات من نوع جديد ذات معنى خاص مؤخرا، مثل العرض الغنائي على مواقع الإنترنت، ومؤخرا شاهدت فتاة كورية عرضا غنائيا للديو الشبابي "동방신기"، ولمشاهدة هذا العرض الذي كان يبث على الهواء مباشرة، اشترت تلك الفتاة تذكرة مسبقا، وكان مقعدها في غرفتها وبهذه التذكرة، دخلت قاعة العرض بواسطة جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي، واستمتعت بمشاهدته، قالت إنها شجعت المغنيين وتابعت أغانيهم لوحدها، وكان ذلك غير مألوف في البداية، لكنها أصبحت مستمتعة من خلال متابعة الغناء والرقص والتشجيع بدون إدراك الآخرين ونظرات الآخرين.

الجدير بالذكر انه عند مشاهدة بعض العروض الغنائية أو الفنية، يود الشخص أن يقوم من مقعده ويتابع الغناء بصوت عال، أو الرقص معهم، لكن لم يستطع ذلك بسبب نظرات الآخرين لكن هذه الطريقة الجديدة تمنح الحرية لأن تفعل أي شيء كما تريد، في هذا السياق قالت تلك الفتاة إنها استمتعت بالعرض مع تناول بعض الطعام والمشروبات، بينما كان ذلك ممنوعا في قاعات العرض العادية، في بعض العروض على الإنترنت، يمكن التواصل بين المغنيين والمتفرجين في الوقت الحقيقي كأنهم في نفس المكان، يتوقع الخبراء مواصلة مثل هذا النوع من العروض التي يتم تقديمها عبر مواقع الإنترنت، حتى بعد استقرار الوضع واختفاء الخوف من انتشار فيروس كورونا لأن فيه بعض الفوائد وأكبر فائدة هي انخفاض أسعار التذاكر بالمقارنة مع أسعار تذاكر دخول القاعات الحقيقية، حيث يمكن للمشاهدين التمتع بتلك العروض بأسعار منخفضة جدا.