ارتفاع مبيعات الكتب عبر الانترنت بشكل كبير في الربع الاول من العام

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اتضح أن طول أمد جائحة كورونا قد أسفر عن تغيير كبير في سوق الكتب الكورية في النصف الثاني من هذا العام، فقد تقدم حجم المبيعات من الكتب عبر الإنترنت على مبيعات محلات الكتب التي كانت تحتل أكثر من نصف إجمالي المبيعات، ولعبت الحياة عن بعد دورا كبيرا في بيع الكتب المفيدة لقضاء الوقت في البيوت، كما لاقت الكتب المتعلقة بكيفية اكتساب الأموال بما فيها شراء الأسهم رواجا كبيرا نتيجة لعدم الاطمئنان الناتج عن الجائحة العالمية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته شركة "كيوبو" لبيع الكتب بعنوان "تحليل توجهات بيع الكتب وأكثر الكتب مبيعا في النصف الأول من عام ألفين وعشرين"، قبل كل شيء، انخفض عدد زوار محلات بيع الكتب انخفاضا كبيرا نتيجة لعدم القيام بأنشطة خارج البيوت ويشار إلى أن مختلف اللقاءات الخاصة للقراءة التي أعدتها محلات بيع الكتب والأنشطة التسويقية التي خططت لها شركات النشر والطباعة قد توقفت بشكل مؤقت. وفي ظل طول أمد الجائحة ظلت تلك الشركات تحاول تنظيم الفعاليات عن بعد عبر الإنترنت لكنها لم تنجح في إرضاء عاطفة القراء، ورغم أن المبيعات خارج الاتصال بالانترنت ظلت مستمرة في الانخفاض خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه عند المقارنة بين مبيعات هذا العام و مبيعات العام الماضي، يُلاحظ أنها انخفضت انخفاضا كبيرا وفي عام ألفين وسبعة عشر بلغت نسبة المبيعات خارج الإنترنت 57%، وفي عام 2018 بلغت 54%، وفي العام الماضي 51%.

هذا يعني أنه حتى العام الماضي كانت المبيعات خارج الانترنت تحتل أكثر من نصف إجمالي المبيعات داخل وخارج الإنترنت لكن المبيعات خارج الإنترنت انخفضت هذا العام لتصل إلى 44%.

كما أدت الحياة التي تتميز بقضاء معظم الوقت في البيوت بسبب جائحة كورونا إلى تغيير مجالات بيع الكتب فقد زادت مبيعات المواد التعليمية الخاصة للطلاب الذين يدرسون عبر الإنترنت بسبب صعوبة الدراسة في المعاهد الخاصة، وكذلك تأجيل افتتاح المدارس، مثلا زادت مبيعات الكتب المتعلقة بالمرحلة الابتدائية بنسبة 36% مقارنة مع العام الماضي وزادت أيضا قيمة المبيعات بنسبة 30%، عادة كانت مبيعات الكتب المتعلقة بالريجيم والممارسات الرياضية ترتفع تدريجيا منذ شهر مايو استعدادا لفصل الصيف، لكن النصف الأول من هذا العام كان استثناء من ذلك. ونتيجة للتوقف عن الأنشطة الخارجية، زادت مبيعات الكتب المتعلقة بالكتب حول التدريبات الرياضية المنزلية وطرق طهي أطعمة الريجيم بدءا من شهر أبريل الماضي.

عندما واجهت الأوضاع الاقتصادية العالمية أسوأ حالة بسبب فيروس كورونا، ارتفع حجم مبيعات الكتب المتعلقة بكيفية اكتساب الأموال بما في ذلك شراء الأسهم. ويبدو أن هذه الظاهرة ظهرت انعكاسا للرغبة في تخفيف القلق من الاقتصاد المستقبلي، في المقابل انخفضت الكتب المتعلقة بالسفر انخفاضا كبيرا منذ شهر فبراير الماضي حيث سجلت مبيعاتها في النصف الأول من هذا العام سالب 45% أي نصف حجم مبيعات العام الماضي.