الحكومه الكورية تقدم دعما لمواجهة الركود في صناعة السينما

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غيرت جائحة كورونا الحياة اليومية بشكل كبير ونتيجة لقضاء معظم الكوريين أوقاتهم في البيوت خوفا من الإصابة بالفيروس، تقلصت جميع الأنشطة الترفيهية وممارسة الهوايات بشكل كبير، لم تستطع صناعة السينما المحلية أن تهرب من الانكماش أيضا فطبقا لما أوضحته لجنة تنمية الأفلام الكورية، انخفض عدد زوار دور السينما انخفاضا كبيرا بعد زيادة عدد المصابين بالفيروس في مدينة ديغو في أواخر شهر فبراير الماضي، وقالت إن عددهم انخفض إلى مستوى 15 ألف زائر في المتوسط في الأيام العادية ونتيجة لذلك تم تأجيل بدء عرض الأفلام الجديدة بينما توقفت بعض دور السينما عن أعمالها، رغم أن عدد الزوار عاد ليبلغ 100 ألف زائر يوميا خلال فترة الإجازة الذهبية في بداية شهر مايو الماضي بالتوازي مع انخفاض عدد المصابين الجدد، إلا أن تأثيرات كورونا لم تنته تماما، مما أدى إلى استمرار الركود في الصناعة، لهذا أصدر رجال الصناعة بيانا جماعيا يدعون من خلاله الحكومة إلى تقديم الدعم واستجابة لهم قررت الحكومة الكورية توزيع مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف كوبون خاص لخصم ستة آلاف وون من كل تذكرة سينما.

طبقا لقرار الحكومة، يتم توزيع تذاكر الخصم على زوار دور السينما بدءا من الأول من هذا الشهر وعلى مدار ثلاثة أسابيع، حيث يجب عليهم استخدام تذاكر الخصم في مشاهدة الأفلام التي تعرض من يوم الخميس إلى يوم الأحد فقط في أسابيع معينة، رغم أن طرق استخدام التذاكر معقدة إلى حد ما، إلا أن أولئك الذين لم يرتادوا دور السينما لفترة طويلة استخدموها بشكل فعال، حيث توجه485 ألفا و112 زائرا إلى دور السينما خلال فترة أربعة أيام من هذا الشهر والتي تم فيها تطبيق نظام تذاكر الخصم، في أول يوم من هذا النظام، والذي صادف الرابع من هذا الشهر، شاهد 84 ألفا و161 شخصا الأفلام في دور السينما.

يذكر أن تجاوز عدد زوار دور السينما مستوى 80 ألف شخص في يوم عادي جاء لأول مرة منذ زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، كما بلغ عددهم 84 ألفا و787 شخصا يوم الجمعة الذي صادف الخامس من هذا الشهر، وبلغ 165 ألفا و755 شخصا يوم السبت الماضي، و151 ألفا و418 شخصا يوم الأحد الماضي، يعد ذلك أكبر عدد من المشاهدين في نهايات الأسبوع منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مما يشير إلى فعالية نظام تذاكر الخصم بالفعل.

الجدير بالذكر ان هناك عنصر مؤثر في تعافي صناعة السينما وهو وجود قلق كبير من انتشار كورونا حتى الآن، لأننا نشهد إصابات جديدة باستمرار في المنشآت الرياضية الداخلية أو اللقاءات الجماعية الصغيرة بين المؤسسات الدينية، لهذا تولي صناعة السينما اهتماما خاصا بالوقاية من الوباء وسلامة مشاهدة الأفلام من خلال قياس درجات حرارة الزوار ومطالبتهم بارتداء الكمامات إلى جانب جلوسهم في مقاعد متباعدة.