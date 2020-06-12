موجات البحار ثلاثية الأبعاد في سيول تخطف أنظار العالم

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أمام مجمع كويكس للمعارض في جنوب العاصمة سيول يتوقف معظم الناس عن السير، لرؤية صورة موجات بحرية رائعة في مبنى "أتيوم" في مجمع كويكس، وقد أفادت قناة "سي ان ان" بأن موجات البحار الكبيرة ثلاثية الأبعاد اجتاحت شارع كانغ نام بسيول، وهي عبارة عن عمل فني اسمه فن الوسائط العامة رقم واحد "الموجة". وقد قامت الشركة المتخصصة في إنتاج أعمال الوسائط الرقمية "ديستريكت디스트릭트" بتخطيط هذا العمل باستخدام طريقة "أنامورفيكAnamorphic " أي الصورة البصرية التي تشعرنا بالتأثير ثلاثي الأبعاد.

يذكر أن "الموجة"هو أول عمل من مشروع الفن العام لشركة ديستريكت التي يديرها "لي سونغ هو"، حول خلفية إنتاجه قال لي إنه كان يشعر بالضيق كلما مر أمام مجمع كويكس بل وأيضا في معظم أرجاء العاصمة سيول المكتظة بالسيارات. ولهذا كان يحتاح إلى مادة طبيعية تبرد قلبه من خلال النظر إليها فقط، بعد أن تأمل لفترة، توصل إلى فكرة بأن وسط سيول في حاجة إلى مشهد تتحطم فيه موجات البحار حينا وتتموج تموجا شديدا حينا آخر. وعرض العمل "الموجة" لأول مرة في شهر أبريل الماضي لكنه لم يلق تجاوبا ساخنا مثل الآن ولكن عندما تم طرح فيديو عن "الموجة" على صفحة الشركة الرسمية عبر يوتيوب ارتفع عدد المشاهدين ارتفاعا كبيرا وسريعا.

تم طرح تعليقات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك، تقول إنها موجة بحر صنعتها إحدى شركات التصميم الكورية، كما تدفقت الاستفسارات عنها عبر الهاتف أو الإيميل من مختلف أنحاء العالم، حيث اقترح الكثير من كبار المسؤولين عن الإعلانات عبر لوحات العرض الالكترونية في أنحاء العالم مثل "تايم سكوير" في مدينة نيويورك ومتاحف أجنبية مشهورة، على الشركة الكورية القيام بأعمال مشتركة.

في الحقيقة موجات البحر تعد من المواد التي يمكن أن نراها كثيرا من خلال لوحات الإعلانات الإلكترونية أو الوسائط المتنوعة لكن السر في جذب أنظار شعوب العالم يكمن في قدرتها الرائعة في الإخراج، تجدر الإشارة إلى أن "الموجة" يمكن لأي شخص رؤيتها بالمجان وتم استبعاد جميع العناصر التجارية عن هذا العمل لأنه لم يتم إنتاجه كإعلان تجاري أو لنقل معلومات.