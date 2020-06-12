تسارع نمو سوق السلع المستخدمة في كوريا

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مع استمرار الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا -19 لفترة طويلة، أصبح "تداول السلع المستعملة" مؤخرًا اتجاهًا جديدًا للاستهلاك في كوريا، بعبارة أخرى، مع التركيز على التفكير العملي والتأكيد على قيمة الخبرة وتدفقات الاستهلاك الأخلاقي، لا يزال تداول السلع المستخدمة نشطا من العاملين في المكاتب إلى ربات البيوت، يدمن الرجال والنساء من جميع الأعمار المعاملات في السلع المستخدمة.

في الآونة الأخيرة بلغ عدد المستخدمين (DAU) لتطبيق تداول السلع المستعملة الإقليمي باسم "Carrot Market" في اليوم حوالي 1.56 مليون نسمة ومقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، فإن كورياالجنوبية الآن في مرحلة تنمو فيها هذه السوق، حيث يدخل الكثير من رجال الأعمال الشباب إلى سوق السلع المستعملة. وفقًا لدراسة أجريت مؤخرا على مستخدمي الهواتف الذكية المحليين، بلغ عدد مستخدمي تطبيقات تداول السلع المستعملة (MAU) في مارس الماضي 4 ملايين و925 ألف شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الجدير بالذكر أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أدى انخفاض النمو إلى ترسيخ سوق المستعمل ليس فقط في كوريا ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، نظرًا لطول أمد النمو المنخفض فقد زاد الطلب على شراء السلع المستعملة الأرخص من السلع الجديدة لأسباب اقتصادية، وحاول المزيد من الأشخاص جمع الأموال عن طريق بيع العناصر غير المستخدمة، في هذا الصدد، قال البروفسور كيم نان دو، أستاذ علوم المستهلك في جامعة سيول الوطنية، في كتابه "تريند كوريا" إن المنتجات المستعملة "وسيلة للمستهلكين لمتابعة السعادة من خلال الاستهلاك وسط تدهور النمو"، قدّر الخبراء أن حجم سوق السلع المستعملة في كوريا في عام 2008 قد بلغ 4 تريليونات وون، ولكن منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، نمت سوق السلع المستعملة تدريجيًا على الأساس مقهى중고나라"" ليصل إلى حوالي 20 تريليون وون.

من المتوقع أن تنمو هذه السوق بشكل أسرع في المستقبل لأن المزيد من الناس صاروا معتادين على تداول السلع المستعملة، على عكس الماضي عندما كان هناك الكثير من الأشخاص المترددين في استخدام السلع المستعملة خاصة منذ عام 2018، مع ازدهار اقتصاد المشاركة مثل Socar و Uber و Airbnb و WeWork وما إلى ذلك، تحسن وعي الناس بالأشياء التيتم استخدامها من قبل الآخرين كثيرًا.

الجدير بالذكر أن هناك تغييرا مؤخرا في الرؤية المحيطة بالبضائع المستعملة حيث كانت السلع المستعملة تعتبر"رثة" في الماضي لكن هذه الرؤية تغيرت مؤخرًا إلى اعتبار إعادة استخدامها بأنها تظهر "الوعي الأخلاقي"، فمع انتشار التفكير في أن السلوك الاستهلاكي لشراء أو استخدام المنتجات الجديدة قد أدى إلى تدمير البيئة، يتم إنشاء تصور بأن تداول السلع المستخدمة هي نوع من الاستهلاك الأخلاقي المستدام على وجه الخصوص كانت الملابس المستعملة بين الشباب لا تعتبر أخلاقية فحسب، بل أيضًا أحدث صيحات الموضة والتعبير عن الشخصية. وبعبارة أخرى، أصبح تداول السلع المستعملة نوعًا من التعبير عن المعتقدات السياسية والاجتماعية.