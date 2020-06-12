قهوة دالغونا الكورية تنتشر في إندونيسيا

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يتم إعداد ما يسمى بـ" قهوة دالغونا" عن طريق إضافة مسحوق القهوة والسكر والماء، ثم تقليبه يدويًا 400 مرة على الأقل لصنع رغوة ووضعها على الحليب البارد. يُقال إن قهوة دالغونا التي اكتسبت شعبية كبيرة في كوريا، أصبحت شائعة أيضا في إندونيسيا مؤخرًاحيث قدمت "CNN إندونيسيا" السيد روهان، الذي يبيع دالغونا في شوارع تانغيرانغ (탕에랑) وهي مدينة تقع غرب العاصمة جاكرتا، وفقا لمقال أصدرته CNN إندونيسيا فإنه رغم أن معظم المحلات التي تعمل في الشوارع تواجه صعوبات مالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كان محل روهان الذي يبيع قهوة دالغونا مليئا بالعملاء، في الأصل كان "روهان" يبيع وجبات خفيفة من الفاكهة في الشارع، لكنه واجه صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا، وكان من الفقراء الذين لم يتلقوا حتى تعليما مجانيا عبر الإنترنت لكنه تعلم كيفية صنع القهوة الكورية من خلال موقعYouTube ثم قام بإصلاح عربته لصنع قهوة دالغونا وبدأ في بيعها مثلجة منذ بداية الشهر الماضي بعد عدة إخفاقات، بدأ في بيع القهوة في الشارع في الوقت الحاضر هناك العديد من العملاء الذين يأتون إلى عربته لشرب قهوة دالغونا بعد نجاحه الكبير بدأ والد روهان وشقيقه في بيع قهوة دالغونا أيضًا مؤخرًا لأن الناس في إندونيسيا يحبون الأطعمة ذات المذاق السكري، تكتسب قهوة دالغونا رواجا كبيرا، حيث يزداد عدد المحلات التي تبيع قهوة دالغونا بشكل تدريجي وأصبحت قهوة دالغونا عنصرا جديدا من عناصر الموجة الكورية هالليو حيث تم التحدث عنها عدة مرات في وسائل الإعلام الأجنبية مثل Washington Post وSouth China Morning Post. ويُأمل ليس فقط في إندونيسيا، ولكن أيضًا في العديد من دول العالم، أن تقدم "قهوة دالغونا" المتعة والاسترخاء للكثير ممن سئموا جائحة كورونا.