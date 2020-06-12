عضو فرقة بي تي إس يصدر أغنية تستند للموسيقى التقليدية الكورية

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صُنفت أغنية ""Daechwita، التي أصدرها عضو فرقة بي تي إس "سوغا" مؤخرا، كأكثر المواضيع سخونة في جميع أنحاء العالم، ويُشار الى أن ""Daechwita هي موسيقى تقليدية وملكية ثقافية كورية مهمة، وكان يتم استخدامها عند إجراء مسيرات للمسؤولين الرسميين خلال عصر مملكة جوسون. الجدير بالذكر أن هذه الأغنية تستند إلى موسيقى المسيرة التقليدية الكورية ""Daechwitaوتنسجم أيضا مع موسيقى الهيب هوب الغربية المبهجة، وقد احتلت هذه الأغنية المرتبة 76 على قائمة "بيلبورد هوت 100" الأمريكية، كما جاءت في المركز 11 في قائمة بيلبورد الرئيسية للألبومات، مما جعل "سوغا" أول مطرب كوري منفرد يدخل كلا القائمتين، نظرًا لهذه الشعبية فإن الاهتمام بموسيقى ""Daechwita رغم أنها موسيقى كورية تقليدية، صار أمرا ساخنا أيضًا، في هذا السياق، قدّم المركز الوطني للفنون الأدائية التقليدية الكورية مصدر صوت ""Daechwita في وقت سابق من هذا العام بناء على طلب المغني "سوغا" مع زيادة عدد الزيارات المتعلقة بـ ""Daechwita حول العالم فور صدور الأغنية، وزيادة طلب التعليقات باللغة الإنجليزية، يحاول المركز الوطني للفنون الأدائية التقليدية الكورية إنشاء محتوى جديد باللغة الإنجليزية للتعريف بـ"Daechwita" عالميا.

إن تأثير فرقة بي تي إس رائع في الوقت الذي يعيد فيه المغني سوغا تفسير الموسيقى التقليدية الكورية لتصبح حديثة، يزداد اهتمام الناس بالموسيقى التقليدية الكورية، والموسيقى التقليدية الكورية ظلت تُصنع بشكل طبيعي في التاريخ، وتجعلنا نشعر بالفخر بها كثقافة كورية مع ذلك في المجتمع الحديث، غالبًا ما يتم التعامل مع الموسيقى التقليدية الكورية على أنها غير مألوفة وغير مثيرة للاهتمام، من الصعب العثور على أشخاص يستمتعون بالموسيقى التقليدية الكورية لان الكثير من الناس، خاصةً في جيل الشباب، يعتقدون أن الموسيقى التقليدية الكورية تسبب النعاس، ويعتبرونها مملة.